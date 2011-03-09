دوره های بازآموزی و توجیهی خدمه شناورهای سبک مسافری اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس محمود صابری عصر چهارشنبه در حاشیه اختتامیه این دوره ها در جمع خبرنگاران بیان داشت: دوره اول که به مدت سه روز در بند شهید باهنر برگزار شد 70 نفر حضور داشتند که زیر اساتید دوره مباحثی همچون آشنایی مختصر با معلومات اولیه ملوانی، آشنایی با قوانین راه چراغها و علائم روزصورتی در دید محدود، آشنایی با بویه ها و علائم اضطراری، آشنایی با کمکهای اولیه عمومی، آشنایی با حریق و نحوه اطفاء آن، آشنایی با فنون بقاء در دریا، آشنایی با طرح تکریم ارباب رجوع و روان شناسی برخورد و شرایط ورود به دوره دارا بودن کارت مهارت قایقرانی، دارابودن کارت سلامت پزشکی معتبر را فراگرفتند.

صابری خاطرنشان کرد: دوره دوم نیز در قشم برگزار شد که طی آن 114 نفر از خدمه شناورهای سبک مسافری در این کلاس ها شرکت نمودند.

وی مدت زمان برگزاری هر کلاس را برای هر نفر 4 ساعت عنوان کرد.

صابری گفت: در پایان گواهینامه شرکت در دوره آموزشی به شرکت کنندگان اهدا می شود.

وی هدف از اجرای این طرح را افزایش سطح دانش خدمه شناورهای مسافری سبک در آستانه فرارسیدن ایام نوروز عنوان کرد و خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه همه ساله در ایام نوروز، استان هرمزگان پذیرای شمار زیادی از مسافران نوروزی می باشد، انجام این دوره های آموزشی نقش مهمی در بهبود و ارتقای سطح خدمات خواهد گذاشت.