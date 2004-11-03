استقلال براي بازگشت به ايران با مشكل بليط روبروست

به گزارش خبرنگار" مهر" البته كاروان 55 نفره تيم استقلال براي بازگشت به ايران با مشكل تهيه بليط روبروهستند كه با توجه به تعطيلي بسياري ازشركتهاي هوايي امارات اين مسئله زمان بازگشت تيم استقلال را نامشخص كرده است.

با اين وجود مسوولان استقلال درتلاشند تا دراولين فرصت تيم را به تهران بازگردانند و تمرينات خود را جهت حضوردرادامه مسابقات ليگ ازسربگيرند.

گفتني است: تيم استقلال درمسابقات جام راشد به يك پيروزي ويك تساوي مقابل تيم ملي لبنان وبرق وآب ابوظبي دست يافته بود. اين مسابقات با شركت10 تيم از كشورهاي آسيايي وآفريقايي برگزارمي شد وقراراست همه ساله دراين كشوربرگزار شود.