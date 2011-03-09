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۱۸ اسفند ۱۳۸۹، ۲۰:۵۰

"آسمان هشتم" در مشهد اکران خصوصی شد

"آسمان هشتم" در مشهد اکران خصوصی شد

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیرعامل موسسه توسعه سینمایی فارابی گفت: فیلم سینمایی "آسمان هشتم" برای مسئولان محلی، عوامل فیلم و جمعی از هنرمندان مشهدی در این شهر به نمایش در آمد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مهدی مسگران ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: در راستای ارتقاء و گسترش فیلمسازی در مشهد با همت موسسه فارابی خراسان، فیلم سینمایی "آسمان هشتم" در سینما هویزه مشهد اکران خصوصی شد.

وی گفت: "آسمان هشتم" طی خرداد و تیرماه امسال با حضور هنرمندان تهران، آذربایجان و مشهد ساخته شد که نویسندگی و کارگردانی این کار را "حسن نجفی" و تهیه کنندگی آن را "جمال شورجه" بر عهده داشت.
 
وی ادامه داد: در این فیلم محمد کاسبی، رحیم نوروزی، مهدی فقیه، خالد قلی اوا، زلفیه آل حسین اوا، قربان نسیم اف و تعدادی از هنرمندان مشهدی به ایفای نقش پرداختند.
 
مسگران در ادامه گفت: این فیلم روایتگر یک خانواده سه نفری است که از باکوی آذربایجان به مقصد زیارت امام رضا (ع) و توسل برای شفای پسرشان "قربان" که بیماری لاعلاجی دارد به مشهد سفر می کنند و ... .
 
وی در پایان خاطرنشان کرد: مشهد به دلیل وجود مطهر بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) و جاذبه ها و ظرفیت های مختلف می تواند به یکی از قطب نهادی فیلم سازی کشور تبدیل شود.
کد مطلب 1270980

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