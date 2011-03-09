"آسمان هشتم" در مشهد اکران خصوصی شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مهدی مسگران ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: در راستای ارتقاء و گسترش فیلمسازی در مشهد با همت موسسه فارابی خراسان، فیلم سینمایی "آسمان هشتم" در سینما هویزه مشهد اکران خصوصی شد.

وی گفت: "آسمان هشتم" طی خرداد و تیرماه امسال با حضور هنرمندان تهران، آذربایجان و مشهد ساخته شد که نویسندگی و کارگردانی این کار را "حسن نجفی" و تهیه کنندگی آن را "جمال شورجه" بر عهده داشت.



وی ادامه داد: در این فیلم محمد کاسبی، رحیم نوروزی، مهدی فقیه، خالد قلی اوا، زلفیه آل حسین اوا، قربان نسیم اف و تعدادی از هنرمندان مشهدی به ایفای نقش پرداختند.



مسگران در ادامه گفت: این فیلم روایتگر یک خانواده سه نفری است که از باکوی آذربایجان به مقصد زیارت امام رضا (ع) و توسل برای شفای پسرشان "قربان" که بیماری لاعلاجی دارد به مشهد سفر می کنند و ... .



وی در پایان خاطرنشان کرد: مشهد به دلیل وجود مطهر بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) و جاذبه ها و ظرفیت های مختلف می تواند به یکی از قطب نهادی فیلم سازی کشور تبدیل شود.