کتاب وحی بر روی نقره/ تحریر نخستین کتاب قرآن فلزی در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، خالق این اثر برای نخستین بار نگارش جزء آغازین قرآن نفیسی بر روی نقره و به شیوه قلم تبریز را به پایان برده که قابل ورق زدن است.

جلد این کتاب فلزی به ابعاد 14.5 در 17.5 سانتی متر به صورت خاص ساخته شده و روی جلد با طرح لچک ترنج قلم زده شده است.

همچنین لفظ قرآن کریم بر روی آن اره کاری شده و به صورت برجسته در متن ترنج روی صفحه به طرز ماهرانه ای مزین شده است.

حاشیه آن نیز به صورت طرح کنده شده و لچک ها به صورت دسته گلی زیباست که کلمه "الله" به طرز ظریف و زیبایی به صورت برجسته در چهارگوشه متن کار گذاشته است.

صفحه خارجی جلد این اثر هم به صورت حاشیه کنده در داخل دو حاشیه کوچک و ساده آئینه ای قرار دارد.

صفحه اول و آخر این کتاب ارزشمند فلزی به صورت لولا که از خود ورقه نقره یعنی یکپارچه است به ورق نیم دایره نصب شده که موجب بازوبسته شدن جلد می شود.

وزن این اثر که به شماره 12274 در واحد ثبت آثار کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسیده و از جنس نقره 92 عیار است، دو کیلو و 220 گرم بوده و در 21 صفحه به شیوه قلم زنی تبریز کتابت شده است.

فیروز وهابی نژاد، خالق این اثر نفیس به خبرنگار مهر گفت: سال ها در زمینه فلزات قیمتی و رشته های هنری مانند نقاشی، طراحی و خوشنویسی و تذهیب کار می کنم و اکنون تصمیم گرفته ام در راه خدمت به قرآن، کاری ماندگار و مثمرثمر انجام دهم.

وی اظهار داشت: از ایام جوانی به کارهای ظریف هنری نقره و طلا علاقه داشتم و به صورت متمرکز با کسب تجربه و آگاهی بیشتر از دیگر رشته های هنری مانند نقاشی، طراحی، خوشنویسی، تذهیب و ترکیب آثار مدرن و قدیم برای خلق آثار هنری بدیع ادامه دادم و در جریان سال ها فعالیت و وممارست به تجربه هنر نقره روی آوردم و از آن ایام در فکر خلق آثاری متفاوت وقوی در این زمینه بودم که نتیجه این ممارست، منجر به خلق اثر ارزشمند نخستین کتاب فلزی نقره قرآن کریم شد.

وی گفت: قرآن، کتاب مقدسی است و آیات آن توسط پیامبر خدا به انسان ها ابلاغ شده و میلیون ها انسان در کره خاکی به آن عشق می ورزند زیرا آیات آن تسکین دهنده روح و تقویت کننده نفس بشر است.

وهابی نژاد، با بیان اینکه این اثر نفیس بار فرهنگی و هنری دارد، اظهار داشت: وقتی زمانه ایجاب می کند که رشد معنوی جامعه بالاتر رود نیاز به ترویج و انجام چنین اقداماتی داریم که به امید خدا ثمره اش در عمل بروز می کند.

این هنرمند نقره کار افزود: خلق این اثر از نظر بارهنری نشان دهنده قدرت هنر و هنرمند در آشکار کردن ارزش ها و اقعیت هاست.

او درباره بهره گیری از قلم تبریز در خلق این اثر نفیس اظهار داشت: قلم تبریز نسبت به سایر شیوه های قلمزنی ویژگی های خاص تری دارد به عبارتی نوعی کنده کاری روی فلز با ابزار خاص کاملاً دستی صورت می گیرد که در دو طرف لوح قلم زده می شود و امکان تازه ای در ارائه بخش جدید کتاب فلزی به دست می دهد.

وی درباره تفاوت قلم تبریز و قلم اصفهان گفت: از نظر روش کار و ابزار کار و همچنین تکنیک تفاوات هایی بین این دو قلم وجود دارد بطوریکه قلم اصفهان نوعی گودانداختن است ولی قلم تبریز نوعی کنده کاری است که مزیت اصی در آفرینش یک اثر محسوب می شود.

وهابی نژاد که حدود یک سال بر روی این اثر کار کرده است، ضمن انتقاد از مسئولان فرهنگی و هنری اظهار داشت: چگونه است هنرمندی که دست به خلق آثار ارزشمند می زند به جای آنکه مورد حمایت مسئولان فرهنگی قرار گیرد خودش باید به دنبال معرفی و تبلیغ آثارش برود؛ به خصوص اثری که معنوی و با موضوع مذهبی باشد؟

وی اضافه کرد: اکنون سالهاست که در خصوص آثار قرآنی تبلیغ می شود اما در مورد اثری که من بر رویش به عنوان نخستین کتاب فلزی کار کرده ام هیچ توجهی صورت نگرفته است.

ابداع تولید کتاب فلزی، نویدبخش رونق نقره کاری

وهابی نژاد در ادامه با اشاره به قدمت هفت هزار ساله هنر قلمزنی، اظهار داشت: حضور موثر و خلاق در تولید و شکل بخشیدن محصول ساخته شده و امکان تنوع و پیاده کردن طرح های مختلف در مراحل ساخت اینگونه اثرها باعث شکوفایی در تولید و بازار کار و همچنین تبلیغ هذر صنایع دستی کشورمان می شود.

وی توضیح داد: با ثبت این اثر به عنوان یک کارهنری معاصر جهانی، می توان در نمایشگاه های داخلی و خارجی به عنوان یک کار هنری بسیار نفیس، بی سابقه و ماندگار در معرض نمایش و نیز فروش و سفارش قرار داد.

این هنرمند نقره کار افزود: تولید چنین اثرهایی به دلیل خصوصیات قلم آن که مختص قلم تبریز است باعث شکوفایی و معرفی هرچه بیشتر این بخش از هنر صنایع دستی کشورمان خواهد شد.

وهابی نژاد اضافه کرد: با ابداع این سبک جدید می توان پندها، اندرزها، پیام ها، فرمان ها و دست خط افراد مختلف به ویژه بزرگان دینی و یا آثار خوشنویسی خوشنویسان معروف که به یادگار مانده است را روی نقره به صورت کتابی فلزی و به عنوان اثری دست ساز و کاملاً دستی که ارزش آن را صدچندان می کند، به نمایش گذاشت.

او گفت: از این ابداع می توان حتی برای طرح نقاشی های مهم تاریخی و سنتی به صورت گرافیک که بیانگر موضوع و حادثه ای خاص است، استفاده کرد ضمن اینکه می توان با طرح های بسیار زیبای تذهیب، زیورآلات و سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی به آن تزئین داد و با ترکیب و تلفیق طلا هنرنمایی کرد.

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این اثر نفیس با دستان هنرمندانی که در کارگاه هنر، عاشقانه وضو گرفتند و لحظه های خود را با بندبند و سطرسطر قرآن زینت دادند و به ندای ملکوتی قرآن گوش فرادادند، ساخته شده است. این گام یک گام از 30 گام است که در صورت پشتیبانی به انتها خواهد رسید.