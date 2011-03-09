به گزارش خبرگزاری مهر، علی کفاشیان عصر چهارشنبه و پس از صعود تیم فوتبال امید به مرحله بعدی مقدماتی المپیک به آخرین وضعیت انتخاب سرمربی برای تیم ملی بزرگسالان اشاره کرد و گفت: معتقدیم که مربی خارجی بزرگ می تواند برای فوتبال ایران مثمر ثمر باشد. بر همین اساس بررسی های لازم را در خصوص گزینه‌های پیش رو انجام می دهیم تا با یک گزینه به تفاهم برسیم .

وی در خصوص انتقاد برخی از سرمربیان تیم ها از کمیته داوران که حکومت نظامی ایجاد کرده است،گفت: در فدراسیون فوتبال همه نظرات را اعلام می کنند و دموکراسی برقرار است. همیشه علیه کمیته داوران انتقاد بود و این موضوع آنچنان غیر عادی نیست. انتقاد در هر زمانی می تواند وجود داشته باشد و در نهایت می توان از انتقادها در جهت رفع مشکل و معضلات حاضر قدم برداشت.

رئیس فدراسیون در خصوص بلوکه شدن حساب فدراسیون فوتبال گفت: ما این موضوع را از طریق حقوقی پیگیری می کنیم.

کفاشیان در خصوص اعلام جدید ترین رنکینگ فوتبال ایران که با یک پله صعود در مقام 43 جهان قرار گرفت گفت: ما نشان دادیم که فقط در مقابل تیم های شرق آسیا نتوانستیم نتیجه خوبی بگیریم و در غرب آسیا حریف قدری برای حریفان خود هستیم. درجام ملتها بعد از استرالیا، ژاپن و کره قرار داریم و این نشان می دهد که ایران روند رو به رشد خود را طی می کند و ما به زمان نیاز داریم تا با رفع مشکلات جایگاه خوبی را به خود اختصاص دهیم.

وی در پایان در خصوص دیدار تیم ملی امید در مقابل قرقیزستان گفت: شرایط تیم ملی امید در بیشکک سخت بود .اخراج دو مربی تیم ملی نشان می دهد که شرایط خوبی بر جو مسابقه حاضر نبود. اما نتیجه خوبی گرفتیم و مطمئنا به دنبال شرایط بهتری برای این تیم هستیم.