به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اکبر رشاد امروز چهارشنبه در نخستین نشست از سلسله نشست های تحول چیستی در علوم انسانی در دانشگاه تربیت مدرس با بیان اینکه تلقی های گوناگون صواب و ناصواب از چیستی تحول در علوم انسانی عنوان می شود، اظهار داشت: برخی بر این باورند هنگامی که سخن از تحول علوم انسانی به زبان می آید تحول در صورت اتفاق می افتد و باطن علوم انسانی تعطیل است.

وی افزود: گاه بعضی افراد مسئول هم اظهاراتی در این زمینه دارند که قرینه این تفاسیر قلمداد می شود.

رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: اما تصور نمی کنم کسی با بیان این نظرات قصد تعطیلی علوم انسانی را داشته باشد چه کسی گفته باید علوم انسانی تعطیل شود.

وی با طرح این پرسش که آیا علوم انسانی تعطیل بردار است؟ ادامه داد: هر چند ممکن است نسبت به آراء مختلف در حوزه علوم انسانی بحث ها و حدیث هایی وجود داشته باشد اما هرگز کسی نمی تواند قصد تعطیلی علوم انسانی را داشته باشد.

حمیدرضا آیت اللهی نیز در این نشست اضافه کرد: در جوامع مختلف انواع علم وجود دارد به طوریکه دو جامعه درباره علم یک نوع نظریه ندارند حال باید تلاش کرد یک نوع طرز تفکر را از علم در جوامع ارائه داد.

وی تاکید کرد: این ضرورت مسئولیت جامعه است تا بتوان در دنیا به علوم انسانی اسلامی نایل شد.

آیت اللهی اظهار داشت: یکی از اقدامات پسندیده برای رسیدن به این هدف، طرح ایده هاست به این صورت که به حوزه متفکرین وارد شد و از آنان خواست تا در این زمینه نظریات خود را بیان کنند.

رئیس پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و علوم انسانی خاطرنشان کرد: باید اجازه داد نظرات مخالفان تحول در علوم انسانی مطرح شود چرا که این امر اقدام پسندیده ای است.