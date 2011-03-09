15 تریلیون ریال صرف ساخت و ساز مدارس در سطح کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر در ری، محمدرضا حافظی عصر چهارشنبه در آیین گشایش مدرسه خیرساز "نو نژاد" شهرستان ری که با حضور مدیر کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران، فرماندار شهرستان ری، دیگر مسئولان محلی و جمعی از خیرین مدرسه ساز نیز همراه شد طی سخنانی خاطرنشان کرد: ساخت و ساز مدرسه معامله با خدای متعال است.

این خیر با اشاره به تاریخ آغاز به کار مجمع خیرین مدرسه ساز یادآور شد: مجمع خیرین مدرسه ساز در سال 75 با تعداد کمی خیر در جوار بارگاه ثامن الحجج(ع) بطور رسمی فعالیت خود را آغاز کرد تا که امروز شاهد تلاشهای خیرین بمنظور ارتقای سطح دانش فرزندان کشور اسلامی ایران باشیم.

وی با ارائه گزارشی از عملکرد این مجمع طی دو سال اخیر اظهار داشت: در سال 88 اعتبارات دولتی برای مدرسه سازی سه تریلیون و 86 میلیارد ریال و مجمع خیرین هفت تریلیون و 33 میلیارد ریال بود.

حافظی ادامه داد: خوشبختانه اعتبارات اختصاصی به امور مدرسه سازی در سال جاری افزایش یافت بشکلی که اعتبارات دولتی به پنج تریلیون و کمکهای خیرین به 10 تریلیون ریال افزایش یافت.

رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز کشور از ایجاد مجمع خیرین در دیگر کشورهای جهان خبر داد و گفت: با استعانت از درگاه باری تعالی ایجاد مجمع خیرین مدرسه ساز ایران در دیگر کشورهای جهان نظیر امارات متحده، کانادا و ترکیه نیز با رشد مناسبی همراه است.

این مسئول با اشاره به اهمیت شغل معلمان خاطرنشان کرد: 120 هزار خیر مدرسه ساز در سطح کشور به ایجاد فضاهای مناسب جهت ارائه آموزش به فرزندان این مرز و بوم کمک شایانی کرده اند اما این معلمان هستند که روح و روان دانش آموزان را پرورش داده و ارتقاء سطح علمی و فرهنگی جامعه را موجب می شوند.

ری از جمله شهرستانهای استان تهران محسوب می شود که مساحت آن در بخش مرکزی 174، بخش کهریزک ۵۴۳ و فشاپویه هزار و 645 کیلومترمربع است.

ارتفاع این شهرستان از سطح دریا هزار و 62 متر بوده و از شمال به شهرستان تهران، از جنوب به شهرستان قم، از شرق به شهرستانهای ورامین و پاکدشت و از غرب به شهرستا‌نهای اسلامشهر، رباط کریم و زرندیه محدود می‌شود.