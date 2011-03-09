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۱۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۷:۴۴

در سخنان فیصل نمایان شد:

بی اعتنایی به اعتراضات سعودیها / هشدار درباره عواقب تظاهرات ضد رژیم سعودی

بی اعتنایی به اعتراضات سعودیها / هشدار درباره عواقب تظاهرات ضد رژیم سعودی

وزیر امور خارجه عربستان سعودی بدون اینکه به خواست مردمش برای انجام اصلاحات توجه کند، گفتگو را بهترین راه حل دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، "سعود الفیصل" گفت : اعتراضات سبب ایجاد اصلاحات در بزرگترین کشور صادرکننده نفت نخواهد شد.

وی با اشاره به بیانیه علمای طرفدار دربار سعودی که با مستمک قرار دادن آیات و روایات، هر گونه اعتراضات و تظاهرات بر ضد رژیم آل سعود را حرام دانسته است، افزود: روحانیون عربستانی تظاهرات را در کشور ممنوع کرده اند. بهترین راه دستیابی به خواسته ها گفتگو است خواه درمنطقه الشرقیه،الغربیه،الجنوبیه و الشمالیه باشد.

وزیر امور خارجه عربستان گفت : اصلاح از طریق تظاهرات وروشهای فتنه افکنانه میسر نمی شود. هر تغییر باید از جانب مردم عربستان باشد و ما نیازی به دخالت خارجی نداریم و هر دستی را در این زمینه را قطع می کنیم.

فیصل به ماهیت طرفهای خارجی که وی مدعی دخالت آنها در امور عربستان شده است، اشاره نکرد.

شایان ذکر است که مقامات سعودی در حالی دم از گفتگو می زنند که تاکنون کسانی را که خواستار اصلاحات شده بودند، به زندان افکنده یا تحت شدیدترین شکنجه ها قرار داده اند و همانند ادعاهای مقامات یمنی این اظهارات نیز فریبنده اس،ت زیرا خاندان آل سعود تمایلی به هیچ اصلاحاتی در عربستان ندارند.

کد مطلب 1270989

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