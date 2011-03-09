اداره راهنمایی رانندگی و بازرگانی در اشتهارد آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، مهدی آقابراری ظهر چهارشنبه در اولین جلسه شورای اداری اشتهارد که با حضور نماینده مردم کرج در مجلس، فرماندار کرج، بخشدار و ... در محل جلسات بخشداری اشتهارد برگزار شد، گزارشی از عملکرد سالیانه این بخش ارائه کرد.

وی افزود: در سال گذشته به همت شهرداری و شورای این بخش، پرو‍ژه های عمرانی مطلوبی در خصوص مسائل فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی و ... به بهره برداری رسید.

این مسئول خاطرنشان کرد: در همین مدت چندین کارخانه بزرگ نیز در سطح بخش اشتهارد به بهره برداری رسیده است و همچنین در ایام دهه فجر نیز پرو‍ژه هایی با اعتباری بالغ بر چهار میلیارد تومان به بهره برداری رسید.

وی ادامه داد: افتتاح ساختمان اداری شهرداری اشتهارد، شهربازی و ... از جمله پرو‍ژه های عمرانی شهرداری اشتهارد است.

آقا برابری همچنین از راه اندازی دو اداره در بخش اشتهارد خبر داد و این ادارات را شامل اداره بازرگانی و اداره راهنمایی رانندگی خواند.

وی گفت: راه اندازی این ادارات خدمات رسانی به ساکنان این بخش را افزایش داده و موجب کاهش تردد به بخش مرکزی کرج می شود.

وی راه اندازی این ادارات را از جمله خواسته هایی برشمرد که مسئولان بارها بر اجرایی شدن آن پافشاری کرده بودند.