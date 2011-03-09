تسهیلات صندوق مهر رضا (ع) در یزد 9500 شغل ایجاد کرد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، مصطفی اعیان ظهر چهارشنبه در نشستی خبری اظهار داشت: مجموع تسهیلات پرداخت شده در بخش اشتغالزایی در استان یزد 456 میلیارد ریال بوده است.

وی افزود: از ابتدای سال 86 تاکنون شش هزار و 687 فقره قرارداد تسهیلات اشتغال منعقد شده که با انعقاد این قراردادها و پرداخت تسهیلات، برای 9 هزار و 500 نفر اشتغالزایی صورت گرفته است.

اعیان با اشاره به تسهیلات پرداخت شده اشتغال در سال جاری ادامه داد: امسال هزار و 993 فقره تسهیلات اشتغال به مبلغ 172 میلیارد و 452 میلیون ریال به مردم یزد پرداخت شده است که این میزان تسهیلات برای دو هزار و 530 نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده است.

وی، میزان تسهیلات پرداخت شده از سوی این صندوق در سال جاری در بخش مشاغل خانگی را 355 فقره اعلام کرد و افزود: در قالب این نوع مشاغل، هشت میلیارد و 800 میلیون ریال به افراد متقاضی واجد شرایط پرداخت شده است.

وی میزان تسهیلات پرداخت شده برای مشاغل خویش‌ فرمایی را نیز هزار و 519 فقره اعلام کرد و افزود: در این بخش با پرداخت 130 میلیارد ریال برای 346 نفر اشتغال ایجاد شده است.

اعیان یادآور شد: 80 درصد از تسهیلات صندوق مهر امام رضا (ع) در سال جاری به مردان و 20 درصد نیز به زنان پرداخت شده است.

اعیان ادامه داد: همچنین 87 درصد از این تسهیلات در حوزه شهری و 13 درصد در حوزه روستایی به جوانان روستاهای استان پرداخت شده است.

وی عنوان کرد: 60 درصد از این تسهیلات اشتغالزایی در حوزه فنی و تولیدی، 9 درصد در حوزه کشاورزی، 24.6 درصد در حوزه خدماتی و6.4 درصد در حوزه فروشگاهی و توزیعی پرداخت شده است.

مدیر صندوق مهر امام رضا (ع) استان یزد مجموع تسهیلات پرداخت شده توسط این صندوق را هزار و 300 میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: این میزان تسهیلات از سال 86 تاکنون در قالب تسهیلات اشتغال، ازدواج، قرض‌الحسنه و ... پرداخت شده است.