اخلالگران چهارشنبه آخر سال در مشهد مجازات می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمود ذوقی ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: اخلال در نظم عمومی از جرایم مشهود است بر همین اساس نیروی انتظامی با این افراد در محل وقوع جرم، برخورد می کند.

وی با اشاره به حوادثی که سالهای گذشته گریبان عده ای از شهروندان را در چهارشنبه سوریها گرفته است، خاطرنشان کرد: امسال تدابیر ویژه ای برای جلوگیری از وقوع این حوادث در مشهد اتخاذ شده و برخوردهای قانونی شامل مجازات و پرداخت دیه کامل برای مسببان آن پیش بینی شده است.

ذوقی گفت: دستگاه امنیتی و قضایی در این خصوص تدابیری اتخاذ کرده و تعدادی از قضات نیز در کلانتریهای مناطق ییلاقی مثل شاندیز و طرقبه، مستقر شده اند.

وی با اشاره به ورود میلیون ها زائر امام هشتم گفت: دادسرای مشهد در ایام نوروز قضاتی را در ساعات مختلف شبانه روز برای رسیدگی به جرایم و شکایت ها پیش بینی کرده است.

دادستان مشهد گفت: امسال نسبت به سال گذشته جرایم مسلحانه 90 درصد کاهش داشته اما آمار جعل و کلاهبرداری با افزایش همراه بوده است.