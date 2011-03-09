اردوهای راهیان نور خلیج فارس در 3 استان جنوبی کشور برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، حجت الاسلام علی شیرازی شامگاه چهارشنبه در نشست مطبوعاتی طرح راهیان نور خلیج فارس که در مهمانسرای کوثر نیروی دریایی سپاه برگزار شد، بیان داشت: اساس و انگیزه شکل گیری راهیان نور خلیج فارس در امتداد برنامه راهیان نور جنوب و غرب است.

وی خاطرنشان کرد: بخشی از دفاع مقدس در آبهای ساحلی خلیج فارس و تنگه هرمز رخ داده است و عملیاتهای آبی، خاکی و دریایی زیادی در جهت پاسداری از مرزهای جنوبی صورت گرفته است.

حجت الاسلام شیرازی خاطرنشان کرد: سهم دریا در حضور نیروی دریایی ارتش، غواصان و نیروهای بسیجی و پاسدار در دفاع مقدس انکارناپذیر است به همین دلیل راهیان نور خلیج فارس در جهت آشنا کردن مردم با دریا و عملیاتهای دریایی است.

نماینده ولی فقیه در نیروی دریایی سپاه عنوان کرد: این طرح از 26 اسفند ماه با برگزاری 24 نمایشگاه در استانهای هرمزگان، خوزستان و بوشهر آغاز خواهد شد، که چهار نمایشگاه در بوستان دولت، بوستان خلیج فارس، امامزاده سید مظفر و اسکله شهید حقانی بندرعباس برپا خواهد شود، همچنین دو نمایشگاه در شهر بوشهر، یک نمایشگاه در جزیره خارک، یک نمایشگاه در اهواز، دو نمایشگاه در آبادان و دو نمایشگاه هم در اروند کنار برپا خواهد شد.

وی اظهار داشت: بر اساس آمار اعلامی نوروز 89 در بندرعباس بیش از چهار میلیون و 500 هزار نفر مهمان نوروزی به این شهر سفر کرده اند که می توان با برگزاری این طرح بهره بیشتری از حضور مردم در این نمایشگاه ها ببریم و فرصت مناسبی خواهد بود برای آشنا کردن مهمانان نوروزی با دریا و عملیاتهای دریایی که در دفاع مقدس توسط فرزندان این مرز و بوم در خلیج فارس و تنگه هرمز انجام شده است.

نماینده ولی فقیه در نیروی دریایی سپاه گفت: نمایشگاه ها در موضوعات مختلف اعم از حجاب، دفاع مقدس، یادداشتهای مقام معظم رهبری، کتابهای دفاع مقدس، نمایشگاه بصیرت، دشمن شناسی، خط و نقاشی، مشروطیت، مصدق و کاشانی در نهضت نفت، ولایت فقیه، سیمای خورشید در دو بعد، سیمای ولایت در دفاع مقدس، دستاوردهای انقلاب، انقلاب در کشورهای عربی و اسلامی، موج فتنه و ترنم ظهور برگزار خواهد شد.

به گفته حجت الاسلام شیرازی، برنامه اصلی در بوشهر در جهت آشنا کردن بیشتر مردم با جزیره خارک برگزار خواهد زیرا در طول جنگ هزار و 800 بار این جزیره مورد هجمه دشمن قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه چهار سرود جدید درباره خلیج فارس و مقام معظم رهبری که توسط نیروی دریایی سپاه ساخته شده است اجرا خواهد شد، افزود: افتتاحیه طرح راهیان نور خلیج فارس از 26 اسفند با حضور سردار فضلی و نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران در بندرعباس آغاز خواهد شد.

وی گفت: در این مراسم شناورها از مقام مدعوین رژه خواهند رفت و همچنین همزمان با این برنامه ها بوق شناورهای سبک و سنگین در سه استان جنوبی به صورت همزمان به صدا در خواهد آمد.