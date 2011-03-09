برخورد شدید با قاچاقیان موادمخدر لازمه مبارزه با تروریسم است

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی محمد نجار وزیر کشور در دیدار با "مارشال فهیم قسیم" معاون اول رئیس جمهور افغانستان با اشاره به سفر اخیر وی به تهران ونتایج مثبت سفر و اظهار امیدواری به تداوم این سفرها اظهار داشت: اصول ثابت سیاست خارجی ایران و اهمیت تعامل به همسایگان از جمله افغانستان به عنوان کشور مسلمان، برادر و دوست است.

مهندس محمد نجار انتخابات اخیر مجلس افغانستان را تحول مثبت و رو به جلویی در زمینه جلب مشارکت آحاد مردم در اداره امور کشور ارزیابی کرد و گفت: مشارکت مردم در این انتخابات گام بلندی در مسیر همزیستی مسالمت آمیز تمامی گروه های قومی و مذهبی به شمار می رود.

وی افزود: قانون اساسی محور وفاق ملی ودستاورد مهم سه دهه مبارزه مردم افغانستان علیه اشغالگری، استعمار و جنگ است.

وزیر کشور با بیان اینکه از واگذاری کلیه امور به دولت افغانستان حمایت می کنیم، بیان داشت: واگذاری امور امنیتی و بازسازی زیر ساخت های اقتصادی به دولت گام نخست در این مسیر ناهمــوار تلقـــی می شود.

وی با بیان اینکه روند افزایش کشت خشخاش در افغانستان سریعتر از روند مبارزه با آن به جلو می رود، اظهار داشت: اعتقاد داریم مبارزه با تروریسم و جرائم سازمان یافته بدون مبارزه کامل با قاچاق موادمخدر تلاشی ناقص خواهد بود.

وزیر کشور ایران نیز در این دیدار با ابلاغ سلام ویژه رییس جمهوری اسلامی ایران به مردم و دولتمردان افغانستان گفت: دکتر محمود احمدی نژاد بسیار بر توسعه همکاری ها و افزایش سفرهای مقام های طرفین تاکید دارد.

وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران علاقه مند است افغانستان در همه ابعاد به رشد و توسعه کامل برسد و از هیچ کمکی در این مسیر دریغ نمی کند.

محمد نجار با اشاره به میزبانی ایران از افغان ها طی سه دهه گذشته گفت: اینک حدود 280هزار دانش آموز افغان در ایران تحصیل می کنند که با دستور دکتر احمدی نژاد، زمینه تحصیل و بیمه مهاجران غیرقانونی و فاقد مدرک نیز فراهم شده است.

وی در ادامه به روابط دو کشور در حوزه مسائل امنیتی، مبارزه با مواد مخدر و مرزها اشاره کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران حاضر است برای کشت جایگزین خشخاش در افغانستان امکانات و حمایت های آموزشی داشته باشد.

محمد نجار گفت: درصدد قانونمند کردن ترددها در مرز ایران و افغانستان هستیم تا در نتیجه آن مشکلات کاهش یابد.

وزیر کشور ایران در راس هیئتی متشکل از حدود 20 نفر از مسئولان بخش های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی روز سه شنبه در سفری دو روزه وارد کابل شد.

معاون اول رئیس جمهوری افغانستان در این دیدار اشتراکات فرهنگی و تاریخی دو کشور را بسیار زیاد عنوان کرد و گفت: روابط دو کشور بسیار عمیق، مستحکم و تاریخی است.

فهیم با استقبال از افزایش همکاری های دو کشور ایران و افغانستان بیان کرد: روابط دو کشور در سرنوشت منطقه و جهان اثرگذار است. وی همکاری های امنیتی دو کشور را در سطح عالی توصیف کرد و اظهارداشت: ما فراموش نمی کنیم جمهوری اسلامی ایران در مقاطع مختلف تاریخی هیچگاه مردم افغانستان را تنها نگذاشته و همواره به حمایت ها و کمک های خود به افغان ها ادامه داده است.

فهیم تاکید کرد: بعد از سقوط طالبان و با تشکیل دولت موقت نیز جمهوری اسلامی ایران پیشاپیش همه کشورها از تشکیل دولت در افغانستان حمایت کرد و این نقطه عطفی در تاریخ افغانستان محسوب می شود.

وی در ادامه با بیان اینکه افغانستان به دست افغان ها ساخته و آباد می شود، گفت: درباره موضوع پایگاه دائمی در افغانستان باید با درایت و منطق به صورت صحیح مدیریت شود تا هم منافع مردم افغانستان در خطر نیافتد و هم منافع کشورهای همسایه ما مورد تهدید قرار نگیرد. معاون اول رییس جمهوری افغانستان تاکید کرد: حضور خارجی ها نباید به زیان مردم افغانستان و همسایگان ما باشد.

وی همچنین گفت: برخی دشمنان ملت و دولت ایران و افغانستان قصد دارند با بعضی حرکات خاص با استفاده از عوامل خود جنجال سازی کنند اما با اهتمام دولت افغانستان این تبلیغات همیشه نقش برآب شده و هیچ چیزی نمی تواند در روابط دو کشور خللی ایجاد کند.

فهیم گفت: اگرچه سال ها جنگ برخی زیربناها و ساختمان های افغانستان را تخریب کرده اما افکارسیاسی افغان ها طی این سال ها به پختگی و بیداری کامل رسیده و مردم به واقعیت های روز منطقه و جهان آگاه هستند.