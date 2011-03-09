فرودگاه ها و ترمینالهای اصفهان نمایشگاه صنایع دستی برپا کنند

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، سید جمال الدین صمصام شریعت بعد از ظهر چهارشنبه در جمع مسئولان با بیان اینکه باید نظارت بر کنترل قیمت ها در ایام نورز برای رفاه مسافران بیشتر شود، تاکید کرد: بازرسان بر قیمت موادغذایی، مراکز اقامتی و میوه فروشی ها و سوپرمارکت ها نظارت و پیگیری بیشتر داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه اجرای برنامه های مختلف و برپایی نمایشگاه در داخل فرودگاه ها و ایستگاه های راه آهن و ترمینال ها جذابیت زیادی برای مسافران دارد، اظهار داشت: ترمینال، فرودگاه و ایستگاه راه آهن می توانند در فضاهای خود اقدام به برگزاری نمایشگاه های کوچک صنایع دستی نمایند .

معاون عمرانی استانداری اصفهان در خصوص مباحث فرهنگی در تعطیلات نوروز گفت: باید با همکاری اداره ارشاد، شهرداری و ستاد امر به معروف و نهی از منکر در مراکز مختلف فرهنگی برنامه های متنوعی برای مسافران در نظر گرفته شود.

وی تصریح کرد:میراث فرهنگی، هلال اجمر و شهرداری باید بروشورهای خود را به صورت همزمان و با تعامل با یکدیگر انجام دهند تا از موازی کاری جلوگیری و ارائه خدمات و اطلاع رسانی به مسافران با کیفیت بیشتری انجام شود.

صمصام شریعت با اشاره به اینکه بهداشت اماکن بین راهی در جاده ها از اهمیت زیادی برخوردار است، تاکید کرد: نقش هلال اجمر، اورژانس و خدمات بین شهری برای بهداشت جاده ها و اماکن بین راهی استان در این بین پر رنگ تر می شود.

هتلداران از حضور کلید به دستان در اصفهان ناراضی هستند

وی در ادامه با بیان اینکه وجود افراد کلید به دست در مبادی ورودی شهر به منظور اجاره دادن خانه های خود به مسافران باعث نارضایتی هتل داران شده اند، تصریح کرد: سال گذشته صاحبان هتل و مسافرخانه های شهر از پر نبودن ظرفیت های خود در ایام نوروز به دلیل وجود چنین افرادی ابراز نارضایتی می کردند.

معاون عمرانی استانداری اصفهان تاکید کرد: باید برای رفع این نارضایتی اقدامات بیشتری در این خصوص انجام شود و نظارت های لازم انجام پذیرد.

درب مساجد به مدت طولانی تر باز باشد

وی ادامه داد: اداره اوقاف نیز باید برای باز گذاشتن درب مساجد در زمان های بعد از اذان نیز با مساجد هماهنگی های لازم را انجام دهد.

صمصام شریعت بیان داشت: همچنین باید به منظور کاهش آمار تصادفات جاده ای از تردد خودروهای غیر ایمن در ورودی های شهر جلوگیری به عمل آید.