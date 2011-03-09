به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمدحسین موسی‌پور در جلسه ساماندهی ورودی‌های شهر قم با اشاره به آغاز طرح استقبال از بهار، از همکاری و مشارکت همه دستگاه‌های اجرایی در این طرح قدردانی کرد و گفت: وضع کنونی به ویژه در مناطق حاشیه‌ای و مبادی ورودی زیبنده این خطه مقدس نیست.



وی با بیان اینکه مسئولان برای نظافت، پاکیزگی و آراستگی شهر مقدس قم همت و تلاش مضاعف داشته باشند خاطرنشان کرد: ایجاد جلوه‌های بصری متناسب با شهر قم مورد توجه جدی قرار گیرد.



استاندار قم تصریح کرد: مکتب والای اسلام نگاه بلندی به پاکیزگی و آراستگی در ابعاد فردی و اجتماعی داشته و این مهم در احادیث و روایات ائمه اطهار(ع) همپای مقدس‌ترین اعمال در نزد خداوند متعال ذکر شده است.



از ظرفیت هنرمندان در زیباسازی شهر قم استفاده شود



وی همچنین تأکید کرد: سازمان زیباسازی شهرداری باید با گسترش فعالیت‌ها و ارائه راهکارها و طرح‌های اجرایی نسبت به این کار اهتمام ویژه‌ای داشته و با مشارکت هنرمندان، نمادهای اصیل اسلامی و ایرانی را در میادین شهر نصب نماید.



موسی‌پور از استمرار طرح استقبال از بهار خبر داد و گفت: امیدواریم با همکاری آحاد مردم در رعایت بهداشت محیط و همت و تلاش مدیران شهری به زودی چهره‌ای متفاوت از منظر شهری در شهر مقدس قم را شاهد باشیم.



سنگبری ها و آجرپزی های قم باید ساماندهی شوند



وی با اشاره به ضرورت ساماندهی سنگ‌بری‌ها و آجرپزی‌ها از حاشیه‌های جاده‌های پیرامون شهر قم اظهار داشت: نیروی انتظامی و فرمانداری باید با جدیت از تخلیه نخاله ساختمانی در محل‌های ممنوع جلوگیری کرده و با متخلفان برخورد نماید.



استاندار قم رسیدگی به فضای سبز شهر قم را مورد توجه قرار داد و گفت: شهرداری باید از گونه‌های گیاهی مقاوم و متناسب با شرایط و اقلیم آب و هوایی قم که در عین حال از زیبایی و سایه‌دهی مناسب برخوردار باشند به عنوان فضای سبز استفاده کند.



وی در بخش دیگری از سخنان خود بر تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی در حوزه راه و ترابری تأکید کرد و گفت: با توجه به فرارسیدن ایام نوروز و حضور خیل عظیم مسافران و زائران در شهر مقدس قم، باید هرچه سریعتر پروژه‌های کوتاه مدت برای تسریع و تسهیل در عبور و مرور مسافران تعریف و اجرایی شود.



پایانه مسافربری سه راهی خرمشهر باید جابجا شود



موسی‌پور همچنین جابجایی پایانه مسافربری قم در سه راهی خرمشهر واقع در ابتدای جاده اراک را ضروری دانست و گفت: در کوتاه مدت باید پیش‌بینی‌های لازم برای تأمین رفاه و ایمنی این منطقه انجام گیرد و در ادامه، مکان مناسب که از همه زیرساخت‌ها برخوردار و دسترسی مناسب برای مسافران و شهروندان داشته باشد، تأمین شود.