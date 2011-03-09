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۱۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۸:۱۵

موسی پور:

ایجاد جلوه‌های بصری متناسب با شهر قم مورد توجه قرار گیرد

ایجاد جلوه‌های بصری متناسب با شهر قم مورد توجه قرار گیرد

قم - خبرگزاری مهر: استاندار قم تاکید کرد: ایجاد جلوه‌های بصری متناسب با شهر قم مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمدحسین موسی‌پور در جلسه ساماندهی ورودی‌های شهر قم با اشاره به آغاز طرح استقبال از بهار، از همکاری و مشارکت همه دستگاه‌های اجرایی در این طرح قدردانی کرد و گفت: وضع کنونی به ویژه در مناطق حاشیه‌ای و مبادی ورودی زیبنده این خطه مقدس نیست.

وی با بیان اینکه مسئولان برای نظافت، پاکیزگی و آراستگی شهر مقدس قم همت و تلاش مضاعف داشته باشند خاطرنشان کرد: ایجاد جلوه‌های بصری متناسب با شهر قم مورد توجه جدی قرار گیرد.

استاندار قم تصریح کرد: مکتب والای اسلام نگاه بلندی به پاکیزگی و آراستگی در ابعاد فردی و اجتماعی داشته و این مهم در احادیث و روایات ائمه اطهار(ع) همپای مقدس‌ترین اعمال در نزد خداوند متعال ذکر شده است.

از ظرفیت هنرمندان در زیباسازی شهر قم استفاده شود

وی همچنین تأکید کرد: سازمان زیباسازی شهرداری باید با گسترش فعالیت‌ها و ارائه راهکارها و طرح‌های اجرایی نسبت به این کار اهتمام ویژه‌ای داشته و با مشارکت هنرمندان، نمادهای اصیل اسلامی و ایرانی را در میادین شهر نصب نماید.

موسی‌پور از استمرار طرح استقبال از بهار خبر داد و گفت: امیدواریم با همکاری آحاد مردم در رعایت بهداشت محیط و همت و تلاش مدیران شهری به زودی چهره‌ای متفاوت از منظر شهری در شهر مقدس قم را شاهد باشیم.

سنگبری ها و آجرپزی های قم باید ساماندهی شوند

وی با اشاره به ضرورت ساماندهی سنگ‌بری‌ها و آجرپزی‌ها از حاشیه‌های جاده‌های پیرامون شهر قم اظهار داشت: نیروی انتظامی و فرمانداری باید با جدیت از تخلیه نخاله ساختمانی در محل‌های ممنوع جلوگیری کرده و با متخلفان برخورد نماید.

استاندار قم رسیدگی به فضای سبز شهر قم را مورد توجه قرار داد و گفت: شهرداری باید از گونه‌های گیاهی مقاوم و متناسب با شرایط و اقلیم آب و هوایی قم که در عین حال از زیبایی و سایه‌دهی مناسب برخوردار باشند به عنوان فضای سبز استفاده کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی در حوزه راه و ترابری تأکید کرد و گفت: با توجه به فرارسیدن ایام نوروز و حضور خیل عظیم مسافران و زائران در شهر مقدس قم، باید هرچه سریعتر پروژه‌های کوتاه مدت برای تسریع و تسهیل در عبور و مرور مسافران تعریف و اجرایی شود.

پایانه مسافربری سه راهی خرمشهر باید جابجا شود

موسی‌پور همچنین جابجایی پایانه مسافربری قم در سه راهی خرمشهر واقع در ابتدای جاده اراک را ضروری دانست و گفت: در کوتاه مدت باید پیش‌بینی‌های لازم برای تأمین رفاه و ایمنی این منطقه انجام گیرد و در ادامه، مکان مناسب که از همه زیرساخت‌ها برخوردار و دسترسی مناسب برای مسافران و شهروندان داشته باشد، تأمین شود.

کد مطلب 1270999

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