عضو شوراي اسلامي شهر تهران :مصوبه جديد كار ساز نيست

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر حبيب كاشاني عضو شواي اسلامي شهر تهران با اشاره به اينكه مصوبه جديد تراكم در اخرين روز از فروردين به شهرداري ها ابلاغ شده است - افزود : مصوبه جديد تراكم نيز مانند روند قبلي فروش تراكم مشكلاتي را براي مردم ايجاد كرده است .

وي همچنين گفت : در بودجه شهرداري پيش بيني شده است 300 ميليارد تومان از درامد از فروش تراكم محقق شود كه با توجه به ركود ايجاد شده در ساخت و سازهاي شهر تهران و بي رغبتي مردم به ساخت و ساز براساس تراكم جديد بعيد به نظر ميرسد كه اين بخش از بودجه محقق شود .

حبيب كاشاني همچنين با اشاره به ديگر مشكلات شهروندان در زمينه تراكم گفت :ابلاغ مصوبه جديد موجب شده است كه فعاليت براساس مصوبه قديمي متوقف شود درحالي كه شماري از شهروندان تهراني پيش از ابلاغ اين مصوبه پول به حساب شهرداري ريخته اند كه هم اكنون فعاليت انان معلق و معطل مانده است كه لازم است شورا فورا مشكا انان را حل كنند .

اين عضو شوراي شهر تهران همجنين با اشاره به اينكه مصوبه جديد وجزئيات ضوابط آن شهروندان را با مشكل روبرو كرده است افزود: براساس مصوبه جديد ساخت و ساز در بسياري از قطعات زمين غير اقتصادي شد ه است .

وي ابراز اميدواري كرد با حضور شهر دار و رييس شوراي شهر در شوراي عالي شهر سازي بررسي هاي جديدي درباره فروش تراكم در شهر تهران صورت بگيرد .