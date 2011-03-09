زنگ جشن نیکوکاری فردا به صدا در می آید

به گزارش خبرگزاری مهر، جشن نیکوکاری با حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) فردا پنجشنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 19 عصر برگزار می شود که در تهران سه پایگاه اصلی حسینیه ارشاد، مسجدالنبی و امامزاده صالح برای جمع آوری کمکهای نقدی و غیرنقدی مردم برپا است.

بر اساس این گزارش، زنگ نیکوکاری ساعت 9:30 دقیقه بامداد به صورت نمادین در مدرسه دخترانه امام رضا(ع) واقع در تهرانپارس- خیابان استخر- خیابان بوستان هشتم- خیابان صاحب الزمان(عج) توسط حسین انواری سرپرست کمیته امداد امام خمینی(ره) نواخته می شود.

کمیته امداد اعلام کرده است که حدود 100 هزار پایگاه در سراسر کشور آماده دریافت کمکهای مردمی بوده و یا مردم می توانند کمکهای خود را به حساب 3333 کمیته امدادنزد بانک ملی و یا شماره حساب 333 ارزی نزد همین بانک واریز نمایند.