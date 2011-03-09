  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۸ اسفند ۱۳۸۹، ۲۰:۱۴

زنگ جشن نیکوکاری فردا به صدا در می آید

زنگ جشن نیکوکاری فردا به صدا در می آید

کمیته امداد امام خمینی (ره) اعلام کرد: زنگ جشن نیکوکاری فردا پنج شنبه به صورت نمادین در مدرسه راهنمایی دخترانه حضرت امام رضا (ع) به صدا در می آید.

به گزارش خبرگزاری مهر، جشن نیکوکاری با حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) فردا پنجشنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 19 عصر برگزار می شود که در تهران سه پایگاه اصلی حسینیه ارشاد، مسجدالنبی و امامزاده صالح برای جمع آوری کمکهای نقدی و غیرنقدی مردم برپا است.

بر اساس این گزارش، زنگ نیکوکاری ساعت 9:30 دقیقه بامداد به صورت نمادین در مدرسه دخترانه امام رضا(ع) واقع در تهرانپارس- خیابان استخر- خیابان بوستان هشتم- خیابان صاحب الزمان(عج) توسط حسین انواری سرپرست کمیته امداد امام خمینی(ره) نواخته می شود.

کمیته امداد اعلام کرده است که حدود 100 هزار پایگاه در سراسر کشور آماده دریافت کمکهای مردمی بوده و یا مردم می توانند کمکهای خود را به حساب 3333 کمیته امدادنزد بانک ملی و یا شماره حساب 333 ارزی نزد همین بانک واریز نمایند.

کد مطلب 1271000

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها