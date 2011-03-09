17 هزار نفر از یزد عازم مناطق عملیاتی جنوب می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، سردار محمدعلی الله‌ دادی ظهر چهارشنبه در نشستی خبری اظهار داشت: از مجموع 17 هزار نفری که امسال به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام می شوند، پنج هزار نفر دانش آموز، هزار و 500 نفر دانشجو و بقیه را سایر اقشار مردم تشکیل می دهند.

وی افزود: اردوهای کاروان راهیان نور از اوایل بهمن ‌ماه سال جاری عازم مناطق جنوب و شمال شرق کشور شده است و بقیه گروه ها نیز تا پایان اردیبهشت ماه به این مناطق اعزام خواهند شد.

الله ‌دادی خاطرنشان کرد: تاکنون هفت هزار و 500 نفر از مناطق عملیاتی جنوب در سفری پنج روزه بازدید کردند.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته 15 هزار نفر از استان یزد در قالب کاروان‌های راهیان نور از مناطق عملیاتی بازدید کردند، افزود: 12 هزار نفر از این تعداد از مناطق عملیاتی جنوب و سه هزار نفر نیز از مناطق عملیاتی شمال‌غرب بازدید کردند.

الله‌ دادی افزود: اگر پشتیبانی ‌های لازم از کاروان ‌های راهیان نور صورت گیرد، قادر به افزایش سهمیه کاروان‌ های راهیان نور در استان یزد تا 50 هزار نفر خواهیم بود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اردوگاه احداث شده برای کاروانهای استان یزد بیان داشت: اردوگاه شهید عاصی‌ زاده در اهواز با 20 میلیارد ریال هزینه احداث شده و در اوج زمان سفر اردوهای کاروان ‌های راهیان نور قادر به پوشش دو هزار نفر خواهد بود.

فرمانده سپاه الغدیر استان یزد افزود: از مجموع مبلغ هزینه شده برای این اردوگاه، 400 میلیون تومان از مراکز مختلف کمک گرفته شده و بقیه باید از محل درآمدهای آن تامین شود.

وی همچنین از تربیت و آموزش راویان جوان دفاع مقدس خبر داد و بیان داشت: انجمن راویان دفاع مقدس راه‌ اندازی شده و هم اکنون دارای 300 عضو دائمی است.

الله دادی یادآور شد: علاوه بر 300 عضو دائمی، تاکنون هزار نفر نیز آموزش‌ های لازم را در این زمینه فرا گرفته ‌اند.