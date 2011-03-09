حزب دیکتاتور سابق تونس منحل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، یک دادگاه بدوی تونسی امروز حکم به انحلال حزب تجمع دموکراتیک حاکم سابق در دوره زین العابدین بن علی و توقیف همه دارایی های آن در داخل و خارج تونس داد.

دادگاه مذکور حزب تجمع را مسئول اقدامات خشونت بار و تخریب و آشوب درتونس پس ازسرنگونی بن علی دانست و آن را به چپاول دارایی های مردم متهم کرد.

شایان ذکر است که حزب تجمع تونس در سال 1988 تاسیس شد و به مدت 23 سال حکومت را در دست داشت. از ده میلیون تونسی حدود یک و نیم میلیون نفر عضو این حزب بودند. مردم،ف این حزب را مظهر فساد و استبداد در کشور می دانستند.