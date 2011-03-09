نهبندان میزبان اولین گروه جهادی نخبگان کشور است

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، سید سعید رضا احمدی زاده ظهر چهارشنبه در جمع مسئولان شهرستان نهبندان در جلسه برنامه ریزی ایجاد بهترین فرصتها و ظرفیتها از توان نخبگان، اظهار داشت: این گروه جهادی که متشکل از عالی ترین درجات علمی و فرهنگی هستند به مدت هفت روز در نهبندان مستقر و به مردم این شهرستان به خصوص مناطق محروم روستایی خدمات رسانی می کنند.
وی با بیان اینکه بنیاد ملی نخبگان به دستور مقام معظم رهبری در سال 86 تشکیل شد، افزود: هدف این نهاد شناسایی، جذب، هدایت و حمایت از استعدادهای برتر در قالب 11 گروه است.
احمدزاده ادامه داد: در طول چند ماه اخیر که از راه اندازی این بنیاد در خراسان جنوبی می گذرد تعداد 110 پرونده به این بنیاد رسیده که از حمایتهای شغلی، معنوی و مادی برخوردار می شود.
وی برگزاری اردوهای جهادی که امسال برای اولین بار در خراسان جنوبی و هرمزگان انجام می شود را از بسترهای مهم بهرهمندی مردم از توان فکری، نبوغ علمی و همچنین تعامل نخبگان با مردم و شناخت مشکلات و محرومیتها برشمرد.
فرماندار نهبندان نیز با اشاره به 150 کیلومتر مرز مشترک این شهرستان با افغانستان گفت: علی رغم برخورداری از پتانسیل های غنی از نظر صنعتی ضعیف هستیم اما دارای جوانان نخبه و با استعداد هستیم.
حسین شرافتی حضور نخبگان جهادگر در این شهرستان را موجب پیشرفت، توسعه علمی و فرهنگی دانست و اذعان داشت: نهبندان با تمام ظرفیتها، مشتاقانه میزبان نخبگان علمی کشور است.
وی با اشاره به برگزاری دورههای آموزشی، فرهنگی، علمی، قرآنی و کارگروه های تخصصی آسیب های اجتماعی بر تحصیل دانش آموزان و ارتقای زیر ساختهای علمی و فرهنگی تاکید کرد.
گروه جهادی نخبگان کشور در مرکز شهر نهبندان و منطقه دهک عربخانه که دارای بافت جمعیتی و روستاهای پراکنده محروم است به ارائه خدمات فرهنگی، پزشکی، دندانپزشکی و علمی می پردازند.
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