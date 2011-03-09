هزار میلیارد ریال در حوزه سلامت قزوین هزینه می شود

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین اصغر حمزه ای در کارگروه امور بانوان و خانواده که عصر چهارشنبه در استانداری تشکیل شد با اعلام این خبر اظهار داشت: بهداشت و درمان از حوزه های کلیدی و حساسی است که از پنج سال پیش با مسائل و مشکلات عدیده ای مواجه بود که در حال حاضر با اقدامات صورت گرفته شاخص های این بخش ارتقاء و بهبود پیدا کرده است.

وی افزود: از ابتدای تأسیس مراکز درمانی تا پایان سال 84 تنها 300 تخت بیمارستانی در استان قزوین وجود داشت که طی پنج سال گذشته 500 تخت به این مجموعه اضافه شده و در حال حاضر مجموعه تخت بیمارستانی در مراکز درمانی استان به 800 تخت رسیده است.

معاون برنامه ریزی استانداری عملکرد قزوین در بخش تأمین زیر ساخت ها و بخش سخت افزاری حوزه سلامت و درمان را مثبت و موفق ارزیابی و تصریح کرد: در مدت پنج سال گذشته بالغ بر 800 میلیارد ریال از ناحیه بخش های دولتی و خصوصی در حوزه سلامت استان سرمایه گذاری شده و در برنامه پنجم توسعه نیز با پیش بینی های صورت گرفته در قالب طرح جامع سلامت استان بالغ بر هزار میلیارد ریال به این حوزه اعتبار و تسهیلات تخصیص می یابد.

این مسئول خاطرنشان کرد: در برنامه پنجم توسعه توجه به بهداشت و بخش های نرم افزاری حوزه سلامت باید در اولویت برنامه های کارگروه امور بانوان و خانواده قرار بگیرد و به موضوعاتی از قبیل فقر آهن در زنان؛ افسردگی؛ چاقی ؛ دیابت و پوشش زنان بی سرپرست یا بد سرپرست بیش از گذشته توجه شود.

حمزه ای یادآور شد: طی پنج سال آینده با دومین موج زاد و ولد گسترده مواجه خواهیم بود که در همین راستا برنامه ریزی و توجه به امور کودکان باید از اولویت های اصلی کارگروه باشد.

وی گفت: در همین راستا راه اندازی و تأسیس بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی در بخش کودکان از مطالبات جدی استان در سالهای آینده است که باید مورد توجه و پیگیری مسئولین مربوطه قرار گیرد.