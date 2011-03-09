مردم با حضور در جشن نیکوکاری همبستگی های اجتماعی را تقویت کنند

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، محمدرضا فلاح زاده عصر چهارشنبه در بازدید از بخشهای مختلف کمیته امداد استان یزد اظهار داشت: خدمات کمیته امداد امام خمینی (ره) ارزنده و قابل تقدیر است.

وی ضمن تبریک هفته احسان و نیکوکاری از مدیرکل، کارمندان و امدادگران کمیته امداد امام خمینی (ره) استان یزد به دلیل کار بی منت و مضاعف آنها در راستای کمک به محرومان و نیازمندان قدردانی کرد.

فلاح زاده با اشاره به سنت حسنه انفاق بیان داشت: اسلام همواره بر این سنت تاکید کرده به نحوی که در قرآن کریم از کلمه انفاق 96 بار یاد شده است.

وی از کمیته امداد امام خمینی (ره) به عنوان نهادی مورد اعتماد عموم مردم یاد کرد و گفت: این نهاد انقلابی توانسته است با همکاری موثر مردم و با کمکهای قابل تقدیر دولت، خدمات متنوع و قابل قبولی در راستای سلامت خانواده ها و صیانت از عزت و کرامت آنها ارائه کند.

استاندار یزد بر تعلیم و تربیت مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) استان یزد تاکید کرد و افزود: شما امدادگران باید فرصت های شغلی با سرمایه کم و زودبازده برای مددجویان فراهم آورید.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان یزد نیز در این بازدید ضمن ارائه گزارش عملکرد 32 ساله از این نهاد بیان داشت: در حال حاضر بیش از 48 هزار نفر از محرومان استان یزد تحت پوشش این نهاد هستند.

حمید نصیری خاطرنشان کرد: در حال حاضر اصلی ترین سیاست کمیته امداد، کمک به خودکفایی و ایجاد اشتغال برای مددجویان و خارج کردن آنها از زیر چتر حمایتی کمیته امداد است.