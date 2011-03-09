مدت زمان فعالیت اعضای انجمن اولیا و مربیان دو ساله شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرشته حشمتیان در نخستین گردهمایی معاونان هماهنگی ادارات کل آموزش و پرورش کشور با بیان اینکه امروز درشرایطی که حرکتهای مشکوک دشمنان در خارج و ایادی آنان در داخل فتنه ای نو ایجاد می‌کنند گفت: باید بیش از پیش به نقش خانواده‌ها در حفاظت و حراست از فرزندان توجه کنیم.

وی گفت:‌ در مثلث تربیتی خانواده (پدر، مادر، اعضای خانواده) نقش اصلی ومحوری، مادر است و در مثلث تربیتی خارج از منزل (خانه، مدرسه، عوامل موثر اجتماعی) محور اصلی با خانواده است پس براین اساس باید در جهت بیداری اسلامی در خانواده‌ها تلاش مضاعف صورت گیرد.

قائم مقام وزیر آموزش و پرورش در انجمن اولیا و مربیان اظهار داشت: از آنجا که برنامه های دولت خانواده محور است و وزیر آموزش و پرورش هم بر لزوم توجه ویژه و جدی به خانواده ها و بهره‌مندی از ظرفیت و توان اولیای دانش آموزان تاکید دارد، بنابراین در اجرای سیاست های تحولی وزیر آموزش و پرورش اولویت با سازمان انجمن اولیا و مربیان است.

حشمتیان اولویت اول انجمن اولیا و مربیان را اصلاح ساختار (ستاد، استان، شهرستان) و بازنگری و اصلاح اساسنامه عنوان کرد و گفت: ترمیم نیروی انسانی واستفاده از نیروی توانمند وعلاقه‌مند (درسطح مدیران تا سطح کارشناسان) اولویت دوم انجمن است.

وی افزود: اولویت سوم که بسیار مهم است و ما در آغاز راه قرار داریم ارتقای محتوا درسنجشهای تخصصی شامل آموزش خانواده، راهنمایی و مشاوره خانواده، تولیدات فرهنگی و ساماندهی کارگروههای تخصصی، مهارتی انجمن مدارس (آموزشی، پرورشی، مالی) که باید با اعضای منتخب انجمن هر مدرسه برنامه ریزی کرده و از وجود همه اولیا متناسب با علاقه و تخصص بعنوان اتاق فکر استفاده کرد.

حشمتیان گفت: از برنامه های انجمن اولیا و مربیان ایجاد و تقویت کمیته های تخصصی، تغییر زمان انتخابات انجمن از مهر به شهریور و تغییر مدت زمان عضویت از یکسال به دو سال است تا از ظرفیت اولیا بهره برداری بهینه تری ببریم.