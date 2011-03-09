سرخ پوشان تایلندی تظاهرات ضد دولتی برگزار می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانکوک پست، یکی از رهبران سرخ پوش اعلام کرد: "تاکسین شیناواترا" نخست وزیر سابق تایلند روز شنبه در تظاهرات ضد دولتی با استفاده از یک ویدئو کنفرانس با معترضان سرخ پوش صحبت می کند.

همچنین سخنگوی سرخ پوشان اعلام کرد: سرخ پوشان تایلندی ساعت 3 بعد از ظهر 12 مارس (21 اسفند) تظاهرات ضد دولتی برگزار می کنند. در این تظاهرات معترضان ساعت 1 بعد از ظهر در چهارراه راچاپراسونگ گرد هم می آیند.

همچنین "پل ماج گن کریرین" معاون رئیس پلیس پایتخت اعلام کرد: روز شنبه هزار و 200 نفر برای برقراری نظم و امنیت در چهارراه راچاپراسونگ مستقر می شوند.

بسیاری از رهبران سرخ پوش از زمان آغاز تظاهرات ضد دولتی و درگیری با پلیس ضد شورش در 19 مه سال گذشته به اتهام تروریسم بازداشت شدند و دادگاه جنایی تایلند درخواستها برای آزادی رهبران را به قید ضمانت رد کرده است.

سرخ پوشان از هواداران تاکسین شیناواترا نخست وزیر پیشین تایلند هستند که طی کودتایی در سال ۲۰۰۶ از قدرت سرنگون شد. از سال ۲۰۰۶ به این سو تایلند درگیر بحران سیاسی است.