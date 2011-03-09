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۱۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۹:۳۱

160 پایگاه کمکهای مردم مهریز به جشن نیکوکاری را جمع آوری می کنند

160 پایگاه کمکهای مردم مهریز به جشن نیکوکاری را جمع آوری می کنند

یزد - خبرگزاری مهر: سرپرست کمیته امداد شهرستان مهریز گفت: امسال 160 پایگاه ثابت و سیار کمکهای مردم مهریز به جشن نیکوکاری را جمع آوری می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، محمد زارع عصر چهارشنبه در همایش نیکوکاری اظهار داشت: مردم خیر و نوع دوست شهرستان مهریز در جشن نیکوکاری سال گذشته بیش از 85 میلیون ریال به نیازمندان و محرومان کمک کردند.

وی با بیان اینکه جشن نیکوکاری امسال با همکاری کانونهای فرهنگی مساجد و کمیته امداد امام خمینی (ره) شاخه مهریز برگزار می شود، افزود: بیش از 160 پایگاه ثابت و سیار در سطح شهرستان کمک های مردمی را جمع آوری می کنند.

وی اظهار داشت: امدادگران مهریزی در 105 پایگاه در مدارس، 40 پایگاه در کانونهای فرهنگی مساجد و 15 پایگاه در میادین و معابر اصلی شهرستان منتظر دریافت کمک های مردم نیکوکار شهرستان مهریز هستند.

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان یزد نیز در این همایش با تبریک هفته احسان و نیکوکاری اظهار داشت: این نهاد انقلابی در طول 32 سال خدمت نقش مهم و موثری را در حمایت از محرومان و مستضعفان ایفا کرده است.

در پایان این مراسم از 12 نفر از دانش آموزان برگزیده در مسابقه زکات با اهدای جوایزی تجلیل شد.

کد مطلب 1271010

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