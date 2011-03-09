فعالیتهای فرهنگی موجب کاهش آسیبهای اجتماعی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین سیروس صابری عصر چهارشنبه در جلسه کارگروه امور بانوان و خانواده که در سالن

استانداری تشکیل شد اظهار داشت: توجه به جایگاه و نقش خانواده و اجرای طرح هایی در راستای تقویت این نهاد اجتماعی تأثیر زیادی در کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی دارد.

صابری افزود: کارگروه امور بانوان و خانواده باید در سال آینده با مشارکت دستگاهها طرح های کاربردی، مناسب و تاثیرگذاری را در حوزه فرهنگ و خانواده به مرحله اجرا درآورد تا شاخص های فرهنگی استان در مقایسه با سایر استان ها بهبود پیدا کند و ارتقاء یابد.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری تکریم ارباب رجوع و برخورد مناسب با مراجعین به مراکز درمانی و بیمارستان ها را امری ضروری دانست و تصریح کرد: مسئولان بیمارستان ها و اعضای کارگروه سلامت و امور بانوان و خانواده باید نظارت و کنترل بیشتری بر نحوه ارائه خدمات به بیماران در مراکز درمانی داشته باشند و بازدید و سرکشی به این مراکز را جزو برنامه های سازمانی و کاری خود قرار دهند.

وی گفت: توجه به امور فرهنگی نقش تعیین کننده ای در کاهش آسیب های اجتماعی دارد لذا از سال آینده در مقابله با پدیده های

اجتماعی رویکرد استان کارهای فرهنگی خواهد بود.

صابری اظهار امیدواری کرد: با سرمایه گذاری بیشتر در امور فرهنگی از بسیاری از پیامدهای ناگوار اجتماعی جلوگیری شود.