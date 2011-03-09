معاون آموزش و پژوهش دبیرخانه کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان قم در گفتگو با خبرنگار مهر در قم بیان داشت: همایش سالروز تاسیس کانون‌های فرهنگی هنری مساجد هر سال روز 18 اسفند ماه برگزار می‌شود که سالروز تأسیس این کانون در سال 1371 بوده است تا کنون 18 سال از تاریخ تاسیس آن می‌گذرد.



حمید رفیعی اظهار داشت: در این همایش از فعالان فرهنگی استان شامل پنج نفر از مسئولین مسجد محور، ائمه جماعات، مسئولین هئیت امنای مساجد، مسئولین کانون‌های فرهنگی مساجد، ‌مسئولین کتابخانه‌های مساجد، کادر بر‌تر کانون‌های فرهنگی مساجد تجلیل خواهد شد.



وی اضافه کرد: در حال حاضر 220 کانون فرهنگی برادران و 80 کانون فرهنگی مختص خواهران در استان قم وجود دارد که در طول سال تحصیلی در مساجد فعالیت‌های فرهنگی انجام می‌دهند و وظیفه ما حمایت مالی و معنوی از این افراد است.



معاون آموزش و پژوهش دبیرخانه کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان قم ادامه داد: بیشتر مخاطبین کنون‌های مساجد دانش آموزان راهنمایی و دبیرستان هستند.



وی در خصوص همایش سالروز تاسیس کانون‌های فرهنگی هنری مساجد اضافه کرد: در این همایش از 30 نفر از فعالان در عرصه کانون‌های فرهنگی مساجد با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد تقدیر و تجلیل خواهد شد.



رفیعی در پایان بیان داشت: نمایشگاه توانمندی کانون‌های بر‌تر هنری مساجد استان قم نیز با 16 غرفه در حاشیه این همایش برگزار می‌شود.

