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۱۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۷:۴۳

غفوری به مهر خبر داد:

حرکت کاروان آسیایی غزه در اردیبهشت سال 90

حرکت کاروان آسیایی غزه در اردیبهشت سال 90

دبیرکل اتحادیه امت واحده گفت: کاروان آسیایی غزه با حضور کشورهای آسیایی در اردیبهشت 90 با هدف کمک به مردم غزه حرکت خواهد کرد.

سلیم غفوری دبیر کل اتحادیه امت واحده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حرکت کاروان آسیایی غزه در اردیبهشت سال 90 گفت: این کاروان متشکل از افرادی از کشورهای مالزی، اندونزی، هند ، پاکستان ، سوریه و سایر کشورهای آسیایی و اعضای ایرانی این کاروان اردیبهشت سال 90 به سمت غزه حرکت می کند.

وی افزود: کمیته همبستگی مردم آسیا با فلسطین برگزار کننده این کاروان خواهد بود.

دبیر کل اتحادیه امت واحده همچنین در خصوص دیگر برنامه های اتحادیه امت واحده در سال آینده گفت: نشست جوانان امت اسلامی با حضور گروههای جوانان کشورهای اسلامی با موضوع راهکارهای عملی وحدت جهان اسلام برگزار خواهد شد و در این نشست به دنبال راهکارهای عملی ایجاد وحدت در کشورهای اسلامی خواهیم بود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: طی نشست خبری در دو روز آینده برنامه های کامل سفر کاروان آسیایی غزه تشریح خواهد شد.

کد مطلب 1271013

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