سلیم غفوری دبیر کل اتحادیه امت واحده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حرکت کاروان آسیایی غزه در اردیبهشت سال 90 گفت: این کاروان متشکل از افرادی از کشورهای مالزی، اندونزی، هند ، پاکستان ، سوریه و سایر کشورهای آسیایی و اعضای ایرانی این کاروان اردیبهشت سال 90 به سمت غزه حرکت می کند.

وی افزود: کمیته همبستگی مردم آسیا با فلسطین برگزار کننده این کاروان خواهد بود.

دبیر کل اتحادیه امت واحده همچنین در خصوص دیگر برنامه های اتحادیه امت واحده در سال آینده گفت: نشست جوانان امت اسلامی با حضور گروههای جوانان کشورهای اسلامی با موضوع راهکارهای عملی وحدت جهان اسلام برگزار خواهد شد و در این نشست به دنبال راهکارهای عملی ایجاد وحدت در کشورهای اسلامی خواهیم بود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: طی نشست خبری در دو روز آینده برنامه های کامل سفر کاروان آسیایی غزه تشریح خواهد شد.