صعود تیم امید به المپیک بعید است/ سالهاست از کره و ژاپن عقب هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی تاج عصر امروز چهارشنبه در گفتگویی که با سایت فدراسیون فوتبال داشت، به سوالات مطرح شده پاسخ داد که در زیر می خوانید:



* با توجه به اینکه لیگ برتر ایران هفتم اعلام شده به نظر شما دلیل این سقوط چیست؟

- تاج: لیگ ما لیگ منظم و خوبی است، اما باید سعی کنیم کیفیت لیگ را بالا ببریم و آن را پویاتر و پربازده تر کنیم و سعی کنیم لیگی بسازیم که از دل آن یک تیم ملی قوی در رقابت های بین المللی شرکت کند. البته این رتبه به دلیل مسائل سخت افزاری و زیرساخت ها و ورزشگاههاست که در آنها امتیازات کافی را بدست نیاورده ایم و مسئله ای نیست که در چند سال و بزودی قابل حل باشد اما باید مقدمات کار را فراهم کنیم.

* تیم ملی امید توانست به مرحله بعد رقابتهای مقدماتی المپیک لندن صعود کند اما تساوی در برابر قرقیزستان مطمئنا رضایت بخش نیست نظر شما در این باره چیست؟

- تیم امید خوشبختانه صعود کرد و ما از این به بعد باید به صورت جدی به این تیم بپردازیم و به نظر من در بازی برگشت در قرقیزستان حریف می خواست از امتیاز میزبانی به شدت استفاده کند و به همین دلیل، تشنج در بازی ایجاد شده و 2 نفر از کادر فنی تیم اخراج شدند، اما خوشبختانه تیم امید توانست یک مساوی حساس در بیشکک بگیرد و صعود کند. اما با این وضعیت، صعود نهایی به المپیک لندن بعید به نظر می رسد و باید مشکلات این تیم حل شود. البته قرار است که دوشنبه هفته آینده درخواست های مجید جلالی در کمیته فنی بررسی شود اما درباره خواسته ایشان که باید بازیکنان امید در اختیار امید باشند و اینکه آیا این خواسته منطقی است یا نه و چقدر عملیاتی است یا نیست باید در جلسه کمیته فنی بحث شود.



* شایعه شده که شما دیگر در جلسات کمیته تیم های ملی شرکت نمی کنید؟

- نه ، هرگز این طور نیست من همیشه در جلسات کمیته تیم های ملی حاضر بودم اما در جلسه گذشته نتوانستم به این جلسه بروم چرا که تا ساعت 13 آنروز در فدراسیون بودم و اما باید در جلسه دیگری نماینده فدراسیون حضور می یافت که تصمیم گرفته شد من شرکت نکنم. به همین دلیل من به این جلسه نرفتم.



* فوتبال ساحلی توانست به جام جهانی صعود کند فدراسیون برای این تیم چه برنامه هایی دارد؟

- عملکرد کمیته فوتبال ساحلی چه در زمینه برگزاری لیگ و چه در زمینه آماده سازی تیم ملی برای رقابت های بین المللی مثبت بوده و 2 مقام سوم در رقابت های آسیایی و گرفتن سهمیه جام جهانی نشان می دهد که این کمیته موفق بوده اما باید کارهای جدی تری در این کمیته صورت بگیرد که ایران در جام جهانی بتواند جزو تیم های برتر قرار بگیرد چرا که این تیم پتانسیل حضور در تیم های برتر جهان را دارد.



* رنکینگ فیفا اعلام شد و ایران یک پله صعود کرد؟

- حقیقت فوتبال ما همین است چرا که حضور در رده چهارم آسیا نشان می دهد که حقیقت فوتبال ما نه کاستنی است و نه افزودنی نه کمتریم نه بیشتر. سال هاست که از کره و ژاپن و استرالیا عقبیم و باید تلاش شود که این عقب ماندگی جبران شود امیدواریم در برنامه ریزی منظم در آکادمی فوتبال و جدی گرفتن تیم های پایه و بها دادن به باشگاهها و احترام متقابل به یکدیگر در فوتبال ما حلقه مفقوده شده و ایجاد باشگاههای خوب و پویا این عقب ماندگی را جبران کنیم.



* درباره کمیته داوران انتقاداتی مطرح شده که شامل عملکرد داوران است...