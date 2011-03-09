تالابهای مهاباد میزبان 10 هزار قطعه پرنده شد

به گزارش خبرنگار مهر در مهاباد، فاروق سخنور عصر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه این پرندگان در مسیر مهاجرت خود از مناطق گرمسیری به مناطق سیبری و شمال کره زمین برای استراحت و تغذیه وارد تالاب های مهاباد شده اند، افزود: به دلیل بارندگی های مطلوب چند ماهه اخیر، شمار پرندگان مهاجری که وارد تالابها و مناطق آبی شهرستان مهاباد شده اند در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 40 درصد افزایش پیدا کرده است.

کانی برازان اولین سایت پرنده نگری کشور

سخنور با بیان اینکه این پرندگان در تالابهای گروس، قوپی باباعلی، قره قشلاق، حسن خان و کانی برازان فرود آمده اند، افزود: در این میان تالاب قوپی باباعلی در کنوانسیون رامسر به عنوان تالاب بین المللی و کانی برازان بعنوان اولین سایت پرنده نگری کشور معرفی شده اند.

وی در ادامه افزود: تالاب کانی برازان مهاباد بعنوان سایت پرنده نگری کشور دارای کمپینگ هایی برای بازدیدکنندگان، تجهیزات و دوربین های مخصوص برای دیدن پرنده ها و امکانات اقامت گردشگران در مناطق رویت و پیرامون است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست مهاباد با اشاره به اینکه تالاب کانی برازان در 40 کیلومتری شمال شهرستان مهاباد و در فاصله روستاهای بفروان، قره ‌داغ و خورخوره واقع شده است.

وی خاطر نشان کرد: این تالاب به دلیل موقعیت توپوگرافی و وجود نیزارهای زیبا، پذیرای بیشترین جمعیت پرندگان آبزی، کنار آبزی بومی و مهاجر، از جمله گونه در خطر انقراض اردک، سرسفید و اردک مرمری، پلیکان، قو، فلامینگو، حواصیل، عقاب تالابی و پرندگانی چون غاز، انواع مرغابی، آنقوت، پرستوهای دریایی و کاکایی‌ها است.

سخنور با بیان اینکه در میان انواع پرندگان آبزی و کنار آبزی که به تالابهای این شهرستان وارد شده اند، پرندگان نادری چون اردک سرسفید نیز به تعداد 120 قطعه دیده می شود، گفت: تالابهای این شهرستان با بیش از شش هزار هکتار مساحت، استراحتگاه بسیار مناسبی برای انواع پرندگان مهاجری است.

شناسایی 7 گونه پرنده آبزی در تالابهای مهاباد

تالاب های شهرستان مهاباد با بیش از شش هکتار مساحت، استراحتگاه بسیار مناسبی برای انواع پرندگان مهاجری است که همه ساله در مسیر پرواز خود وارد آنها می شوند.

وجود تالابهای کانی برازان، قوپی باباعلی، حسن خان، گروس، داشخانه و قره قشلاق، مهاباد را به یکی از زیستگاه های اصلی پرندگان در آذربایجان غربی تبدیل کرده است.

طبق آخرین بررسی‌ها، هفت گونه پرنده آبزی و کنار آبزی متعلق به 11خانواده در تالاب های مهاباد شناسایی شده است.