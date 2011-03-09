دولت جدید لبنان به زودی تشکیل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار،" محمد رعد" گفت : روند تشکیل دولت مسیر طبیعی و آرام خود را طی می کند تا دولتی که بتواند خواسته های مردم لبنان را برآورده کند و مشکلات را مرتفع سازد، شکل گیرد.

رئیس فراکسیون پارلمانی الوفاء تصریح کرد : روند تشکیل دولت در موعد معمول آن در جریان است و تشکیل دولت به زودی صورت می گیرد و تاخیری در آن صورت نخواهد گرفت.

وی که پس از دیدار با سلیم الحص نخست وزیر سابق لبنان سخن می گفت، افزود: متن درخواستی که دادگاه بین المللی به وزارت کشور ارائه کرده است مستلزم دریافت اثر انگشت همه لبنانی ها است. مردم لبنان باید در این باره قضاوت کنند.

شایان ذکر است که پس از برکناری دولت" سعد حریری" به دنبال سفر وی به آمریکا نجیب میقاتی مامور تشکیل کابینه شده است که جریان چهارده مارس به شیوه های گوناگون می کوشد که مانع تشکیل آن شود.