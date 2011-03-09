همکاری تیمهای صلیب سرخ با گروههای پزشکی در شرق لیبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر کمیته بین المللی صلیب سرخ در ژنو، طی روزهای گذشته‌ دو تیم پزشکی کمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ متشکل از 10 جراح و پرستار با پزشکان و تیم‌های جراحی لیبی در شهر‌های بنغازی و اجدابیا برای مداوای مجروحان جنگی همکاری کردند.

این دو تیم به بیمارستان الجلا در بنغازی و بیمارستان مرکزی اجدابیا اعزام شده و به مداوای خیل مجروحان که از آغاز بحران پذیرش شده اند، پرداختند.

این اقدامات پس از مذاکره با مقامات مربوطه و با همکاری جمعیت هلال احمر لیبی و کمیته‌ درمانی بنغازی انجام شده است.

تیمهای کمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ از 4 متخصص از جمعیت صلیب سرخ آلمان، 4 متخصص از جمعیت صلیب سرخ نروژ و یک پزشک و پرستار کمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ تشکیل می‌شود.

"سیمون بروکس" نماینده‌ کمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ در بنغازی می ‌گوید: بیمارستانهای بنغازی و شهر‌های اطراف تا کنون توانسته ‌اند پذیرای خیل آسیب ‌دیدگان باشند، ما به برخی از این بیمارستانها کمک می‌کنیم تا بتوانند در صورت تشدید بحران اقلام اورژانسی لازم را دوباره فراهم کنند.



کمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ از 25 فوریه (6 اسفند) با جمعیت هلال احمر لیبی و کمیته‌ درمانی بنغازی همکاری نزدیک داشته است. این کمیته از بیمارستانهای اصلی بنغازی، البیده و اجدابیا دیدن و موقعیت را ارزیابی کرده و حمایتهای لازم را نیز ارائه داده است.