5 دستگاه برتر حوزه اشتغال در گلستان معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رضا غلامی عصر چهارشنبه در کارگروه سرمایه گذاری استان افزود: اداره کل کمیته امداد امام (ره)، صندوق مهر امام رضا (ع)، اداره کل راه و ترابری، شرکت توزیع برق و بانک ملی به عنوان دستگاه های برتر شناخته شدند.

به گفته وی، مهمترین شاخص هایی که این دستگاهها را نسبت به سایرین ارجحیت می دهد عبارتند از دستگاههایی که زودتر از موعد مقرر به تعهد خود عمل کردند، خودنظارتی را در صحت آمار اشتغال ایجاد شده اعمال کردند، در جذب فارغ التحصیلان دانشگاهی بهتر عمل کردند، در جذب نیروهای ماهر و باتجربه و فرزندان شاهد و ایثارگر توفیق بیشتری داشتند.

غلامی عملکرد دستگاههای استان را خوب و رضایت بخش ارزیابی و تأکید کرد: مدیران باید در سال آینده ایجاد اشتغال منظم، برنامه ریزی شده و پروژه محور را در دستور کار خود قرار دهند زیرا عدم برنامه ریزی در این امر منابع استانی و همچنین بانکها را هدر می دهد.

معاون برنامه ریزی استاندار اظهار داشت: در شورای برنامه ریزی محورهای توسعه استان مشخص شده است و مدیران باید تلاش کنند اشتغال بر اساس آن تعریف شود.

به گفته وی، بهترین راه این است که مدیران پروژه تعریف کنند و بر اساس آن میزان اشتغالزایی طرح مشخص شود که این امر نیازمند تفکر، تلاش و برنامه ریزی منسجم و کارشناسی شده است.

گفتنی است، پنج دستگاه برتر در زمینه ایجاد اشتغال به نمایندگی از سایر دستگاهها لوح تقدیر و هدیه دریافت کردند.



مقرر شد در اولین فرصت در سال آینده با حضور معاون برنامه ریزی مراسم تجلیلی از چند دستگاه دیگر که موفق بودند برگزار شود.