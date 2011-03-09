اعتراضات مردمی در عربستان به زودی به انفجار منجر خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، ابورضا الاحصایی کارشناس مسائل عربستان در نشستی تحت عنوان آینده شناسی تحولات منطقه و واکاوی مسائل عربستان که در دفتر مرکزی اتحادیه امت واحده برگزار شد با اشاره به حوادث اخیر در کشور عربستان گفت: هم اکنون حاکمیت در کشور عربستان به دنبال ایجاد اختلاف میان سنی و شیعه در این کشور است و می خواهد وانمود کند که خیزشهای اخیر در این کشور تنها جنگ مذهبی است و ارتباطی با حاکمیت ندارد.

وی افزود: مخالفت های مردم عربستان با حاکمیت از نظر قومیتی به دو قسمت تقسیم می شود که مخالفان اهل سنت و مخالفان شیعه آن را تشکیل می دهند. همچنین در درون سنی ها نیز مخالفان غرب زده و سلفی ها وجود دارند که دیگر مخالفان حاکمیت عربستان را تشکیل می دهند.

این کارشناس مسائل عربستان تصریح کرد: شیعیان هم اکنون اتحاد و یکپارچگی خود را در این کشور حفظ و سعی کرده اند یک روش را در مخالفت با حاکمیت اتخاذ کنند و همین مسئله موجب شده تا دولت احساس خطر کند چرا که قبلا فقط از شیعیان عربستان می ترسید اما هم اکنون با گسترش مخالفت های مردمی، سنی مذهبان در این کشور نیز به طیف مخالفان حکومت افزوده شده اند.

وی در بیان چرایی خیزش مخالفان دولت در کشور عربستان اظهار داشت: سیاست های دولت در این کشور بر پایه سرکوب بنا نهاده شده و هرگاه شیعیان در این کشور قصد اعتراض داشته اند با قلع و قمع حاکمیت مواجه شده اند که همین مسئله موجب شده تا تحرکی جدی در اقشار مختلف سعودی بوجود بیاید و هم اکنون مردم این کشور چه سنی ها و چه شیعیان نزدیک به انفجار هستند و از فساد حاکمیت خسته شده اند.

وی خاطرنشان کرد: هیچ بعید نیست در آینده ای نزدیک عربستان دچار تحولات زیادی شود و انفجار مردمی در این کشور رخ دهد البته ممکن است این انفجار مردمی با تاخیرهایی مواجه شود.

در ادامه این نشست الاحصایی در پاسخ به سئوالی در خصوص ارتباط میان معترضین و مردم گفت: تنها راه ارتباطی میان مردم و معترضین به حاکمیت، رسانه ها و شبکه های ماهواره ای و اینترنت است که البته هم اکنون سلفی های سعودی حاکمیت بیشتری بر روی رسانه ها دارند و معترضان به دولت تحرک رسانه ای کمتری دارند.

وی همچنین تصریح کرد: اعتراضات مردمی در عربستان در حال گسترش است و مردم با وجود سرکوب آل سعود جرات پیدا کرده اند و در خیابان ها حضور پیدا می کنند.

این کارشناس عرب زبان در پایان این نشست در خصوص خواسته های معترضین اهل سنت در عربستان گفت: معترضان اهل سنت خواستار اصلاحات در دولت هستند و می خواهند پادشاهی در این کشور قانونمند شود و به مردم اجازه مشارکت سیاسی داده شود.