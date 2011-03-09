نخستین عمل جراحی لاپاراسکوپی تومور در مازندران انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر موسی نژاد عصر چهارشنبه پس از انجام موفق این عمل جراحی اظهار داشت: فئو کروموسیتوم تومور بافت کرومافین مشتقات تیغه عصبی بوده و به علت ترشح کاتکول امینها باعث ایجاد فشار خون بالا می شود.

وی خاطر نشان کرد: فشار خون ها به دلیل فئوکروموسیتوم است اما تشخیص و درمان سریع حیاتی و ضروری است.

این پزشک فوق تخصص بیماریهای کلیه با اشاره به اینکه علامت اصلی این بیماران فشار خون بالا است افزود: فشارخون به سه صورت فشار خون مداوم یا حمله ای یا فشار خون مداوم حمله ای است.

وی افزود: این بیماران ممکن است با علائم دیگری نظیر درد و تعریق خود به خودی، افزایش ضربان قلب، درد سینه ای و شکمی و یا اختلالات روانی مراجعه کنند.

موسی نژاد افزود: تشخیص بیماری بر اساس علائم بالینی وتست های بیوشیمیایی و یافته های رادیولوژیک است و پس از تشخیص، درمان قطعی بیماری به روش جراحی است.

وی گفت: قبل از عمل جراحی برای خنثی کردن کاتکول امین ها از داروهایی نظیر فنوکسی بنزامین به عنوان الفا بلوکر استفاده می شود.

موسی نژاد با اشاره به اینکه درگذشته این عمل جراحی به روش باز انجام می شد افزود: جراحی باز با عوارض و مشکلات عدیده ای همراه بوده است.

این پزشک معالج اظهار داشت: خوشبختانه با انجام اولین عمل جراحی لاپاراسکوپی تومور ادرنال (فوق کلیه) با تشخیص فئو کروموسیتوم در بیمارستان امام خمینی ساری دیگر نیازی به ارجاع این بیماران به تهران وجود ندارد.