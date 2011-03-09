پنج سالن ورزشی ویژه بانوان در قزوین آماده افتتاح است

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین طاهره بیگم سیدی عصر چهارشنبه در جلسه کارگروه امور بانوان و خانواده اظهارداشت: براساس مصوبات دور اول سفر ریاست جمهوری مقرر شده بود که پنج سالن ورزشی مخصوص بانوان در پنج شهر استان احداث شود که تمامی این سالن ها تکمیل و آماده بهره برداری شده است.

وی افزود: در سال آینده تمام این سالن ها با حمایت استانداری تجهیز می شود و در اختیار بانوان ورزشکار و علاقمندان استان قرار خواهد گرفت.

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری در ادامه از اجرای فاز دوم طرح غربال گری زنان سرپرست خانوار در استان هم خبر داد و تصریح کرد: در شهرستان ها این طرح باید با حمایت و محوریت فرمانداری ها به مرحله اجرا درآید.

سیدی نظارت بر عملکرد مراکز درمانی و بیمارستانی در ارائه خدمات بهتر به مشتریان را امری ضروری دانست و خاطرنشان کرد: در کنار تأمین سلامت مردم باید جلب رضایت آنها نیز در دستور کار مسئولان و مدیران قرار گیرد تا شاهد ارتقای شاخص های مراکز درمانی و بیمارستان ها در تمامی ابعاد و سطوح باشیم.

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری در پایان ازاجرای برنامه های متنوع در هفته زن بویژه برگزاری نمایشگاه توانمندی زنان روستایی که از اواخر اردیبهشت ماه تا سوم خرداد ماه سال آینده برگزار می شود خبر داد.

در ابتدای این جلسه گزارشی از اجرای طرح غربالگری زنان سرپرست خانوار و طرح توسعه بیمارستان های قدس و کوثر و همچنین مراحل ساخت دو سالن ورزشی بانوان در منطقه پونک قزوین ارائه شد.