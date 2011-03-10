  1. استانها
  2. البرز
۱۹ اسفند ۱۳۸۹، ۱۸:۱۱

امکانات مشاوره و کلینیک معتادان در کرج پاسخگوی نیازها نیست

امکانات مشاوره و کلینیک معتادان در کرج پاسخگوی نیازها نیست

کرج - خبرگزاری مهر: معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی کرج گفت: تعداد کلینیکهای مشاوره‌ ای معتادان در سطح شهرستان پاسخگوی نیازهای شهرستان نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکترافسون تیزویر گفت: در میان زندانیان معتاد چهار زندان کرج بیماری‌های تنفسی و ایدز بیشتر از سایر بیماری‌ها دیده می‌شود.
 
معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی کرج  ادامه داد: چهار زندان درکرج وجود دارد که اغلب در میان زندانیان معتاد این زنداها بیماریهای تنفسی و در بین معتادین تزریقی افراد مبتلا به ایدز دیده می‌شود.
 
وی افزود: در کرج تنها یک کلینیک مثلثی ترک اعتیاد وجود دارد که متاسفانه فضای نامناسب و محدودی دارد و یک کلینیک مشاوره‌های معتادین در سطح شهرستان وجود دارد که پاسخگوی نیازهای شهرستان نیست.
 
تیزویر در پایان گفت: متاسفانه رسیدگی به بیماری‌های جنسی در شهرستان چارت تشکیلاتی ندارد و اعتباری نیز نداشته و هزینه‌های آن از دانشکده علوم پزشکی خرج می‌شود.
کد مطلب 1271027

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها