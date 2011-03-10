امکانات مشاوره و کلینیک معتادان در کرج پاسخگوی نیازها نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، دکترافسون تیزویر گفت: در میان زندانیان معتاد چهار زندان کرج بیماری‌های تنفسی و ایدز بیشتر از سایر بیماری‌ها دیده می‌شود.

معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی کرج ادامه داد: چهار زندان درکرج وجود دارد که اغلب در میان زندانیان معتاد این زنداها بیماریهای تنفسی و در بین معتادین تزریقی افراد مبتلا به ایدز دیده می‌شود.

وی افزود: در کرج تنها یک کلینیک مثلثی ترک اعتیاد وجود دارد که متاسفانه فضای نامناسب و محدودی دارد و یک کلینیک مشاوره‌های معتادین در سطح شهرستان وجود دارد که پاسخگوی نیازهای شهرستان نیست.

تیزویر در پایان گفت: متاسفانه رسیدگی به بیماری‌های جنسی در شهرستان چارت تشکیلاتی ندارد و اعتباری نیز نداشته و هزینه‌های آن از دانشکده علوم پزشکی خرج می‌شود.