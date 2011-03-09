48 برنامه فرهنگی نوروزی در گلستان آماده شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، قربان عباسی عصر چهارشنبه در نشست ستاد تسهیلات سفرهای استان افزود: در این ایام بیش از 100 میلیون بروشور راهنمایی مسافر در سطح استان توزیع شده و خودپردازهای استان فعال خواهد بود.

وی همچنین به نصب 30 بنر خوش آمدگویی در سطح استان اشاره و تصریح کرد: 18 هتل، 12 میهمانپذیر، 39 دفتر خدمات مسافرتی و 140 واحد استیجاری در ایام نوروز امسال به مسافران خدمت رسانی کرده و 230 مدرسه با 1560 کلاس نیز برای اسکان مسافران آماده می شود.



عباسی در ادامه اضافه کرد: 53 پاسگاه انتظامی، 50 پایگاه هلال احمر، 64 آمبولانس، 45 درمانگاه شبانه روزی، 21 داروخانه و 21 بیمارستان از دیگر بخشهایی هستند که در این ایام خدمت رسانی می کنند.

وی با اشاره به آماده سازی جایگاه های عرضه سوخت برای ایام نوروز 90 نیز اظهار داشت: 50 اکیپ راهنمایی مسافران در ایام نوروز، گردشگران را راهنمایی می کنند.

جانشین دبیر ستاد تسهیلات سفرهای استان گلستان در ادامه گفت: هفت موزه استان در این ایام جهت بازدید علاقمندان فعال بوده و 14 منطقه نیز از سوی شهرداری ها برای نصب تلویزیون شهری و سینمای روباز در نظر گرفته شده است.

عباسی همچنین به فعالیت 72 قاضی و پنج شعبه شورای حل اختلاف در این ایام اشاره کرد و گفت: 6شش پایگاه مرزی نیز برای اولین بار در این ایام فعال خواهد بود.



معاون میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان همچنین با اشاره به ثبت آمارهای ورودی و خروجی مسافران در این ایام، اظهار امیدواری کرد: با ارائه خدمات مطلوب، رضایتمندی مسافران در ایام نوروز حاصل شود.

وی یادآور شد: دبیرخانه ستاد تسهیلات سفرهای گلستان در اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان، آماده پاسخگویی به مسافران درایام نوروز 90 است.

وی افزود: در 15 نمایشگاه صنایع دستی نوروزی در سطح استان نیز دست ساخته ها و هنرهای سنتی منطقه ارایه خواهد شد.

استان گلستان در شمال ایران و در ساحل دریای خزر واقع شده و با استانهای مازندران، سمنان، خراسان شمالی و کشور ترکمنستان همسایه است.