اختصاص 5 هکتار زمین برای احداث تله کابین ارومیه

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، عصر چهارشنبه در جلسه کارگروه تخصصی مسکن و شهرسازی آذربایجان غربی با واگذاری پنج هکتار از اراضی ملی در روستاهای جانوسلو و بند ارومیه جهت احداث فاز یک پروژه تله کابین ارومیه موافقت شد.

بر اساس این طرح تاسیسات تله کابین از محل روستای جانوسلوی ارومیه به سمت روستای بند به طول هزار و 700 متر احداث می شود.

جواد محمودی معاون امورعمرانی استاندار آذربایجان غربی در این جلسه با اشاره به ظرفیتهای استان در بخش گردشگری، گفت: توسعه صنعت گردشگری در استان از برنامه های محوری بوده و در این راستا نیز از سرمایه گذاری بخشهای خصوصی و مشارکتهای خارجی حمایت می شود.

رضا رحمانی مدیرعامل شرکت مجری این پروژه نیز در این جلسه بیان داشت: برای اجرای مرحله نخست از طرح بیش از 100 میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شده که با مشارکت سرمایه گذاری از کشور ترکیه اجرا شده و پیش بینی می شود تا پایان شهریور سال آینده نیز به بهره برداری برسد.

در ادامه این جلسه همچنین با واگذاری زمین برای احداث دهکده سلامت در ارومیه موافقت شد و در ادامه نیز مرحله دوم طرحهای جامع توسعه و عمران شهرهای اشنویه و پیرانشهر نیز بررسی و تصویب شد.