کمیسیون نوسازی و تحول اداری در ارشاد البرز تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، در این جلسه که به ریاست مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد وظایف اصلی و اهداف تشکیل این کمیسیون بررسی و اعلام شد.

قادر آشنا در این جلسه با تاکید بر ضرورت تکریم ارباب رجوع این مهم را عامل اصلی توفیقات سیستم اداری خواند و افزود: تشکیل این کمیسیون به معنای ارتقای وضع موجود، ایجاد تحولات متناسب با شرایط اجتماعی و کارآمد کردن اهداف در نظر گرفته شده است.

وی مخاطب محوری و ارباب رجوع محوری را از مهمترین نیازهای اداری برشمرد و تاکید کرد: تغییر وضعیت موجود به وضعیت مطلوب در کمترین زمان و به بهترین نحو از اصلی ترین برنامه های این اداره کل است.

آشنا تشکیل کمیته های هفت گانه این کمیسیون نظیر کمیته های تکریم ارباب رجوع، نظام پیشنهادات و تحول اداری را در راستای تحقق همین هدف خواند و اظهار داشت: مشارکت تمامی کمیته ها و اعضای آن در برنامه ریزی های این کمیسیون و ارائه نظرات و پیشنهادات برای پیشبرد اهداف آن بسیار ضروری است زیرا هدف غایی از برگزاری چنین جلساتی انجام کار محتوایی و مبنایی است.

مدیرکل ارشاد کمیته تکریم ارباب رجوع را ارجح بر سایر کمیته های این کمیسیون دانست و با اشاره به اینکه طرح هایی چون تکریم ارباب رجوع و شهید رجایی از طرحهای شاخص در حال اجرا در این حوزه است، تاکید کرد: طراحی و توزیع فرم ارزیابی و نظرسنجی از ارباب رجوع ضروری است و این فرم ها باید به زودی دراختیار مراجعه کنندگان قرار گیرد.

وی به عضویت در آمدن یکی از روسای شهرستان های استان در کمیسیون و انتخاب اعضای کمیته ها متناسب با مسئولیت های محوله به آنان را از مصوبات اصلی نخستین جلسه کمیسیون نوسازی و تحول اداری برشمرد.