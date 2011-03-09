فعالیت هنری بدون همکاری خبرنگاران بی معناست

شهرام ناظری با بیان این مطلب مخالفت با حضور خبرنگاران در کنسرتش را تکذیب کرد و در این زمینه به خبرنگار مهر گفت : گذشته و سوابق هنری من به خوبی نشاندهنده این رویکرد و نگاه است که همواره به جایگاه خبرنگاران و ارزش و اعتبار کار آنها احترام گذاشته ام واصلا مگر می شود برنامه ای عمومی و مردمی را بدون حضور خبرنگار برگزار کرد.
وی در ادامه با انتقاد ازیک رسانه که خبر برگزاری کنسرت در سکوت خبری را منتشر کرده است افزود: تا آنجایی که من اطلاع دارم برگزار کنندگان از بسیاری از خبرنگاران و نمایندگان خبرگزاری ها و روزنامه ها برای حضور در این کنسرت دعوت کرده اند و حال اگر یک رسانه به هردلیل از قلم افتاده است نباید این موضوع را به همه رسانه ها تعمیم بدهیم .
کنسرت شاهنامه خوانی شهرام ناظری همراه با گروه فردوسی از فردا 18 تا 21 اسفند ماه از ساعت 20 در سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می شود.
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