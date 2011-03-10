به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب "بازاندیشی نظریه روابط بینالملل" میکوشد با ارزیابی نوآورانهای از وضعیت فعلی روابط بینالملل، به ضعفهای موجود در این عرصه پرداخته و پیشنهادی مبنی بر جهتگیری مجدد نسبت به آن از نگرانیهای فرانظری به سوی شناسایی نظری مسائل اصلی سیاست و معضلات پیش روی جهان در قرن بیست و یکم ارائه دهد.
مارتین گریفیث، دانشیار روابط بینالملل در دانشگاه گریفیث استرالیا، در این کتاب به موضوعاتی چون "غلبه، همزیستی و نظریه روابط بینالملل"، "انترناسیونالیسم لیبرال و نظریه روابط بینالملل"، "دموکراسیسازی: لیبرالیسم جمهوریخواه در مقابل لیبرالیسم تجاری" پرداخته است .
خود مختاری،سازمانهای بینالمللی، نقد محافظهکارانه رئالیسم و نقد رادیکال: نظریه انتقادی و جهانشهرگرایی دیگر مباحث طرح شده در این کتاب هستند .
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