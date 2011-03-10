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۱۹ اسفند ۱۳۸۹، ۱۰:۰۴

"بازاندیشی نظریه روابط بین‌الملل" منتشر می‌شود

کتاب "بازاندیشی نظریه روابط بین‌الملل" تألیف مارتین گریفیث از مجموعه بازاندیشی سیاست جهان در 256 صفحه و به زبان انگلیسی از سوی انتشارات پالگریو مک‌میلان منتشر می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب "بازاندیشی نظریه روابط بین‌الملل" می‌کوشد با ارزیابی نوآورانه‌ای از وضعیت فعلی روابط بین‌الملل، به ضعفهای موجود در این عرصه پرداخته و پیشنهادی مبنی بر جهت‌گیری مجدد نسبت به آن از نگرانیهای فرانظری به سوی شناسایی نظری مسائل اصلی سیاست و معضلات پیش روی جهان در قرن بیست و یکم ارائه ‌دهد.

مارتین گریفیث، دانشیار روابط بین‌الملل در دانشگاه گریفیث استرالیا، در این کتاب به موضوعاتی چون "غلبه، همزیستی و نظریه روابط بین‌الملل"، "انترناسیونالیسم لیبرال و نظریه روابط بین‌الملل"،‌ "دموکراسی‌سازی: لیبرالیسم جمهوری‌خواه در مقابل لیبرالیسم تجاری" پرداخته است .

خود مختاری،‌سازمانهای بین‌المللی، نقد محافظه‌کارانه رئالیسم و نقد رادیکال: نظریه انتقادی و جهان‌شهرگرایی دیگر مباحث طرح شده در این کتاب هستند .

کد مطلب 1271035

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