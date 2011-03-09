روحیه انقلابی مردم لیبی عامل برتری بر قذافی است

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، سردار غلامرضا سلیمانی چهارشنبه در نشست بسیج و رسانه با اشاره به وقایع و تحولات اخیر در خاورمیانه تصریح کرد: نشانه های فروپاشی امریکا در منطقه در حال شکل گیری است به نحوی که تحلیل مردم و مسئولان انقلاب اسلامی درباره زوال قدرتهای استکباری در آینده ای نزدیک محقق می شود.

وی تاکید کرد: رویگردانی کشورهای منطقه خاورمیانه و آفریقایی از سیاستهای آمریکا و دیدگاه های لیبرال دموکراسی، نشانه افول قدرت واشنگتن و اقبال آن ها به سمت جمهوری اسلامی و توجه به نظام اسلامی در اذهان عموم مسلمانان جهان است.

آینده انقلاب مصر همسو با انقلاب ایران رقم می خورد

فرمانده سپاه صاحب‌الزمان (عج)اصفهان با اشاره به انقلاب مردم مصر و سقوط مبارک گفت: مصر در حال حاضر به عنوان قلب تغییر در جهان عرب و افریقا عمل می کند و تغییراتی که در مصر ایجاد شده که آینده این کشور را همسو با انقلاب اسلامی رقم خواهد زد.

وی همچنین به جنگ مردم لیبی در مقابله با استبداد این کشور اشاره کرد و یادآور شد: روحیه انقلابی مردم عامل برتری آنها بر لشکر کلاسیک قذافی شده است.

پیشرفتهای ایران قلوب مسلمانان جهان را تسخیر کرده است

سردار سلیمانی با اشاره به موفقیت های نظام جمهوری اسلامی در عرصه های مختلف، گفت: این پیشرفت ها موجب تسخیر قلوب مسلمانان جهان شده است.



وی خاطرنشان کرد: در این جنگ هدف دشمن، تخریب و هدف ایران اسلامی ساختن، آبادانی و نجات انسان ها است.

فقط 5 درصد از فعالیت های بسیج نظامی است

فرمانده سپاه صاحب الزمان (عج) اصفهان در ادامه با بیان اینکه بر اساس نظرسنجی صورت گرفته حدود 50 درصد مردم از فعالیت های مختلف بسیج اطلاع کافی و دقیقی در دست ندارند، اظهار داشت: مردم از فعالیتهای بسیج جنبه نظامی آن را مد نظر دارند در حالیکه فقط 5 درصد از فعالیت های بسیج به امور نظامی اختصاص دارد.

وی افزود: نیروهای بسیجی در عرصه های هنری، فرهنگی، مذهبی، عمرانی، اجتماعی، سازندگی و نظامی مشغول فعالیت هستند.

سردار سلیمانی با اشاره به اینکه بسیج به عنوان شجره طیبه نظام مسئولیت خطیری را در مقابله با جنگ نرم در برابر دشمن بر دوش دارد، افزود: بسیج با عمق بخشی ایمان، مقابله با جنگ نرم و تشکیل بسیج دهها میلیون نفری در برابر تحمیل اراده فرهنگی دشمنان به مردم ایران ایستادگی می کند.

وی با بیان اینکه سال آینده بیش از 600 فعالیت در قالب 132 ماموریت اصلی در اصفهان توسط بسیج انجام می شود، اظهار داشت: رسانه های استان در این زمینه اطلاع رسانی مناسب داشته باشند .