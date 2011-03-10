شورای فرهنگ عمومی البرز برای ایده پردازان فراخوان داد

سردار تقی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج، محورهای اصلی این فراخوان را در سه حوزه ارزیابی کرد و افزود:مبارزه با آسیب های اجتماعی و کاهش تبعات ناشی از آن، ترویج فرهنگ عفاف و حجاب و نیز ترویج فرهنگ ایثار و شهادت از اصلی ترین محورهای این فراخوان است که بر اساس این محورها طرح ها اولویت بندی خواهد شد.



وی با بیان اینکه تحقق منویات مقام معظم رهبری در جهت اجرای الگوی پیشرفت ایرانی اسلامی بعنوان چراغ راه این شورا در نظر گرفته شده است خاطرنشان کرد: تلاش شورای فرهنگ عمومی ارتقای سطح بینش، دانش، فرهنگ و کاربردی کردن در جامعه است.



تقی زاده با بیان اینکه این اقدام می تواند در ارتقا و توسعه سلامت فرهنگی استان مفید بوده و موثر واقع شود اظهار داشت: صاحب نظران و ایده پردازان می توانند طرح های پیشنهادی خود را تا پایان اردیبهشت ماه سال آتی به دبیرخانه این شورا واقع در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ارسال نمایند.