متکدیان حرفه ای بیرجند ساماندهی شدند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمدعلی قاسم زاده نداف عصر چهارشنبه در بازدید از مرکز جمع آوری و ساماندهی متکدیان شهرستان بیرجند با بیان اینکه متاسفانه شهرستان بیرجند در گذشته وضعیت نامناسب از نظر تکدی گری داشت اظهار کرد: خوشبختانه با اقدامات انجام شده امروز کمترین ظهور و تجلی متکدیان و گداها را در سطح این شهرستان شاهد هستیم.

فرماندار بیرجند ادامه داد: ما شاهد جلوه های مختلف تکدی گری در شهر بیرجند بودیم که عده ای از آنها حرفه ای و تعدادی نیز غیر حرفه ای بودند.

وی خاطرنشان کرد: با تلاش های انجام شده در چند سال اخیر همه متکدیان حرفه ای شناسایی و برای آنها شناسنامه صادر شده که میزان جرائم و مشخصات آنها در این شناسنامه درج است.

قاسم زاده نداف بر آگاه سازی عمومی مردم در خصوص متکدیان تاکید کرد و گفت: برای این کار می توان برنامه ای به صورت مستند تهیه کرد که از سیمای محلی یا کشوری پخش شود.

وی همچنین خواستار افزایش اعتبار برای آموزش و ساماندهی متکدیان شد و افزود: علی رغم و جود مشکلاتی در حوزه متکدیان اعتبار مناسبی برای ساماندهی این افراد در نظر گرفته نشده است و وزارت کشور به عنوان متولی امر ساماندی این افراد باید توجه بیشتر به حل مشکلات مالی در از خصوص داشته باشد.

عندلیبیان، نماینده وزارت کشور نیز که برای بررسی در خصوص روند ساماندهی متکدیان به خراسان جنوبی سفر کرده بود نیز در بازدید از مرکز جمع آوری و ساماندهی متکدیان شهرستان بیرجند تصریح کرد: با عنایت به اینکه ما از بسیاری از شهر کشور برای این موضوع بازدید داشتیم خوشبختانه ساماندهی متکدیان در بیرجند مطلوب است که جای تقدیر و تشکر از فرماندار و سایر مسئولین دست اندرکار دارد.