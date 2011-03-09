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۱۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۸:۲۲

امیری خبر داد:

اختصاص 500 میلیون تومان برای کمک به دانش آموزان بی بضاعت مازندران

اختصاص 500 میلیون تومان برای کمک به دانش آموزان بی بضاعت مازندران

ساری - خبرگزاری مهر: مدیر کل آموزش و پرورش مازندران گفت: در آستانه عید نوروز و سال نو از محل اعتبارات استانی 500 میلیون تومان به دانش آموزان بی بضاعت استان اختصاص یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی امیری افزود: این مبلغ جهت رفع احتیاجات دانش آموزان محروم و تهیه مایحتاج شب عید است.

وی خاطرنشان کرد: سال گذشته 400 میلیون تومان از محل اعتبارات استانی به دانش آموزان محروم مازندران اختصاص یافته بود.

امیری افزود: سال گذشته یک میلیارد و 50 میلیون تومان از محل مشارکت های مردمی در پنج هزار پایگاه دانش آموزی در مدارس مازندران جمع آوری و بین 58 هزار دانش آموز بی بضاعت مازندران توزیع شد.

مدیر کل آموزش و پرورش مازندران خاطرنشان کرد: همزمان با مدارس سراسر استان مراسم ویژه جشن نیکوکاری به صورت نمادین ساعت 9 صبح روز پنجشنبه 19 اسفند ماه جاری در مدرسه راهنمایی دخترانه مجتهده امین قائم شهر با حضور مسئولان استانی برگزار می شود.

مازندران سه میلیونی، 520 هزار دانش آموز دارد.

کد مطلب 1271042

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