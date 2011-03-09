اختصاص 500 میلیون تومان برای کمک به دانش آموزان بی بضاعت مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی امیری افزود: این مبلغ جهت رفع احتیاجات دانش آموزان محروم و تهیه مایحتاج شب عید است.



وی خاطرنشان کرد: سال گذشته 400 میلیون تومان از محل اعتبارات استانی به دانش آموزان محروم مازندران اختصاص یافته بود.

امیری افزود: سال گذشته یک میلیارد و 50 میلیون تومان از محل مشارکت های مردمی در پنج هزار پایگاه دانش آموزی در مدارس مازندران جمع آوری و بین 58 هزار دانش آموز بی بضاعت مازندران توزیع شد.



مدیر کل آموزش و پرورش مازندران خاطرنشان کرد: همزمان با مدارس سراسر استان مراسم ویژه جشن نیکوکاری به صورت نمادین ساعت 9 صبح روز پنجشنبه 19 اسفند ماه جاری در مدرسه راهنمایی دخترانه مجتهده امین قائم شهر با حضور مسئولان استانی برگزار می شود.

مازندران سه میلیونی، 520 هزار دانش آموز دارد.