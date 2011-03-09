عده ای در زمینهای بیت المال آسمان خراش می سازند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، غلامحسین محسنی اژه ای، ظهر چهارشنبه در همایش حفظ حقوق بیت المال در اراضی و محیط زیست که در مشهد برگزار شد، افزود: با افرادی که برای رسیدن به هدف از مسیر غیرقانونی وارد و با دادن رشوه، کارشان را انجام می دهند، بشدت برخورد خواهد شد.

وی با بیان اینکه تعرض کنندگان به اراضی و محیط زیست نقره داغ خواهند شد، تصریح کرد: بدتر از این افراد که حقوق بیت المال را نادیده می گیرند و به منابع طبیعی کشور لطمه می زنند، کسانی هستند که بعضأ در داخل هستند و به این اشخاص کمک می کنند.

دادستان کل کشور با اشاره وجود نواقصی در پیش نویس تشکیل شورای حفظ حقوق بیت المال از صاحب نظران خواست تا 15 اردیبهشت آینده نظرات خود را به دادستان کل کشور ارائه دهند.

محسنی اژه ای با اشاره به اینکه اراضی شمال و شرق تهران در معرض تعرض زمین خواران قرار دارد، گفت: این افراد با بسترهایی که برایشان فراهم شده است، اقدام به احداث بنای بدون مجوز کرده است .

وی لزوم فراهم کردن ساز و کار ممیزی سریع و صحیح منابع طبیعی و تثبیت مالکیت دولت توسط سازمان جنگلها و مراتع را ضروری دانست.

در این گردهمایی رئیس کل دادگستری خراسان رضوی نیز فراهم کردن زمینه لازم برای مشارکت مردم در صیانت از جنگلها و مراتع را دارای اهمیت دانست و گفت: مردم باید باور کنند منابع طبیعی سرمایه ملی است تا در حفظ آن همراه شوند.