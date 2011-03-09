چهره های شاخص فرهنگی گلستان تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رئیس حوزه هنری گلستان عصر چهارشنبه در حاشیه این مراسم در سینما عصر جدید گرگان، تکریم چهره های شاخص فرهنگی و هنری استان را بسیار با اهمیت خواند.
محسن ربانی خاطرنشان کرد: این همایش با هدف ارج نهادن و تقدیر از سالها تلاش هنرمندان برتر در بخشهای مختلف هنری برنامهریز ی شده است.
رئیس حوزه هنری استان گلستان گفت: در این همایش از تعدادی از هنرمندان برتر، برگزیدگان جشنواره های مختلف و پیشکسوتان عرصه هنر با اهداء لوح و هدایای نقدی تقدیر بعمل میآید.
ربانی افزود: اجرای این حرکت فرهنگی آغاز افتخارآمیزی برای استان گلستان و یک اهرم حرکتی برای اجرای برنامههای بیشتر و مؤثر در آینده به حساب میآید که باید به آن توجه ویژهای داشت.
این هنرمندان در شته های مختلف، تئاتر، موسیقی، تجسمی، شعر و ادبیات و ... تجلیل شدند.
این همایش به مناسبت فرا رسیدن عید نوروز، با همکاری حوزه هنری، استانداری گلستان، مدیران استانی و هنرمندان بخشهای مختلف در محل سینما عصر جدید گرگان در حال برگزاری است.
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