اختصاص 450 میلیارد ریال برای ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی ارومیه

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، جواد محمودی عصر چهارشنبه در جلسه ستاد توانمندسازی سکونتگاههای غیر رسمی آذربایجان غربی، با بیان اینکه مطالعات طرح ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی با هدف ارتقای شاخصهای توسعه شهری در این مناطق به اتمام رسیده، افزود: با تصویب پروژه ها و تخصیص اعتبار مورد نیاز در یک برنامه زمانی پنج ساله اجرایی می شوند.

وی با بیان اینکه پروژه ها با اولویت بندی و نیاز مناطق اجرایی می شوند، اظهار داشت: بهسازی معابر عمومی، ساماندهی سرانه فضای آموزشی، بهداشتی، درمانی و همچنین توسعه و بهسازی شبکه خدمات زیربنایی و فضای سبز از جمله اقدامات پیش بینی شده در این مناطق است.

آغاز اجرای طرح ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی ارومیه از سال 90

مدیر عامل شرکت عمران و مسکن سازان آذربایجان غربی نیز در ادامه این جلسه با بیان اینکه عملیات عمرانی طرح ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی ارومیه از سال آینده آغاز می شود، افزود: بر اساس مطالعات کارشناسی در کارگروههای تخصصی نزدیک به 90 میلیارد ریال برای اجرای طرحهای اولویت دار و بیش از 37 میلیارد ریال نیز مجموع ارزش ریالی طرحهای پیشنهادی دستگاههای خدمات رسان جهت اجرا در برنامه زمانبندی شده در این مناطق است.

رسول عطایی بیان داشت: از محل اعتبارات شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران 20 میلیارد ریال جهت اجرای مرحله نخست این طرحها اختصاص یافته که این میزان به 100 میلیارد ریال افزایش یافته و سایر اعتبارات مورد نیاز نیز از محل اعتبارات دستگاههای خدمات رسان و کمکهای دولتی تامین می شود.

درادامه این جلسه شهرداری ارومیه و شرکتهای خدمات رسان از پروژه های عمرانی پیش بینی شده در سکونتگاههای غیر رسمی ارومیه گزارشی ارائه کردند.