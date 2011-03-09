  1. استانها
  2. البرز
۱۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۸:۳۵

به استقبال بهار برویم/

پسماند خشک بیار، ماهی قرمز ببر !

پسماند خشک بیار، ماهی قرمز ببر !

کرج - خبرگزاری مهر: سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج در راستای اجرای طرح استقبال از بهار، با شعار "با تعویض پسماندهای خشک با ماهی قرمز به استقبال بهار برویم" این طرح را در کرج اجرا کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج،  سازمان مدیریت پسماند در راستای اجرای طرح استقبال از بهار، با شعار " با تعویض پسماند های خشک با ماهی قرمز به استقبال بهار برویم" درمحل چهارراه طالقانی، بوستان جهان، از امروز تا 25 اسفند ماه آماده دریافت پسماندهای خشک و اهدا ماهی قرمز به شهروندان است.
 
عموم شهروندان می توانند با ارائه پسماندهای خشک خود در روزهای مذکور از ساعت 8 صبح تا 20 به کاهش تولید زباله های دفنی کمک شایان ذکری کنند.

همه ساله در روزهای پایانی سال مقادیر قابل توجهی به حجم تولید زباله شهر افزوده می شود که بیشتر این پسماندها، خشک  و قابل بازیافت هستند که باید  با مدیریت صحیح این مواد زائد قابل بازیافت را به چرخه مصرف بازگرداند.
کد مطلب 1271049

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها