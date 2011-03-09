پسماند خشک بیار، ماهی قرمز ببر !

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، سازمان مدیریت پسماند در راستای اجرای طرح استقبال از بهار، با شعار " با تعویض پسماند های خشک با ماهی قرمز به استقبال بهار برویم" درمحل چهارراه طالقانی، بوستان جهان، از امروز تا 25 اسفند ماه آماده دریافت پسماندهای خشک و اهدا ماهی قرمز به شهروندان است.

عموم شهروندان می توانند با ارائه پسماندهای خشک خود در روزهای مذکور از ساعت 8 صبح تا 20 به کاهش تولید زباله های دفنی کمک شایان ذکری کنند.



همه ساله در روزهای پایانی سال مقادیر قابل توجهی به حجم تولید زباله شهر افزوده می شود که بیشتر این پسماندها، خشک و قابل بازیافت هستند که باید با مدیریت صحیح این مواد زائد قابل بازیافت را به چرخه مصرف بازگرداند.